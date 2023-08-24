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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林岱樺罕見發聲：「一個壯漢」貼身霸凌　心疼品妤妹妹

▲▼大法官被提名人尤伯祥、陳忠五接受立委林岱樺質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林岱樺。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委賴品妤今（24日）出席公開活動時，因媒體追訪摔倒，與《中天新聞》記者發生衝突，引發網路正反論戰。民進黨立委林岱樺罕見發聲聲援說，「一個壯漢在直播節目天天對賴品妤人身攻擊；一個壯漢從早到晚緊迫盯人貼身式霸凌堵麥；一個政黨傾全黨之力攻擊這位年輕的女性政治工作者」，呼籲外界停止霸凌賴品妤。

林岱樺表示，一個壯漢在直播節目天天對賴品妤人身攻擊；一個壯漢從早到晚緊迫盯人貼身式霸凌堵麥；一個政黨傾全黨之力攻擊這位年輕的女性政治工作者。她反問，請問賴品妤做錯什麼事？犯了什麼法？違反了什麼政治道德？沒有，自己心疼的「品妤妹妹」沒有犯法、沒有做錯事、更沒有違反任何政治人物的道德底線。

林岱樺指出，賴品妤的選區在東北角，核電廠之所在，她為人民的安全，為安全的能源發聲，理直氣壯且理所當然，特定政黨和媒體對賴品妤父女鋪天蓋地的抹黑攻擊，卻完全說不出哪裡違法亂紀，這不是監督而是霸凌，光天化日霸凌一位年輕的女性政治工作者。

林岱樺批評，「這些壯漢好意思在那邊指指點點什麼假摔不假摔？你們可以對女性如此近身相逼嗎？我再說一次，這不是監督而是霸凌」，請停止霸凌賴品妤，因為自己所心疼的「品妤妹妹」，她收拾前任立委的爛攤子、她認真服務選民、她憂慮危險的核電危害故鄉，請好好討論能源政策，請停止霸凌賴品妤。

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