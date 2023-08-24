不是第1次摔！賴品妤3年前自PO「立院仆街照」　網：走路小心

▲賴品妤出席活動，稱遭媒體撞倒。（圖／記者洪巧藍攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨立委賴品妤今（24日）被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長一事時，因絆了一下跌倒，她當下認為自己被記者撞到，氣憤大吼「為什麼要撞人？」「你是哪家記者？」「叫警察來」，引發譁然。不過，就有人挖出賴品妤過去在立法院跌倒的舊照，直呼「好像不是第一次了，走路要小心。」

有網友在「●【爆廢公社二館】●」貼出一張照片，「好像不是第一次了，走路要小心。」圖中可見背景是立法院，畫面則聚焦在一名身穿牛仔外套、白色長褲的人，直接「仆街」在立委座位旁。雖原PO沒有指名道姓，但實際查找，這張照片是賴品妤在2020年6月時，以自己的臉書發出的摔倒照，連她自己都自嘲，「？？？？？能打敗自己的只有我自己。」

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▲有網友挖出賴品妤3年前仆街照。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

當時，貼文下方吸引不少人笑呼，「右手竟然還有辦法抓住桌子XD」「原來妳說想躺不是說說的」、「應該是堪稱有史以來最年輕的女立委，親吻國家殿堂紅地毯第一人」、「綜藝摔啦」、「我知道桌子下面很好睡，但妳不要這麼積極」、「正在擔心沒事吧？但還是不小心按了笑臉」、「太搶戲了！」