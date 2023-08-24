快訊／民進黨控記者「貼身騷擾」　《中天》回嗆抹黑：睜眼說瞎話

▲民進黨立委賴品妤（左）今天出席活動與媒體（右）發生衝突。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委賴品妤今（24日）被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長一事時，不慎絆到差點跌倒，但她當下認為自己被記者撞到，氣憤大吼「為什麼要撞人」，民進黨則發布聲明指控媒體記者惡意貼身騷擾、肢體接觸。對此，《中天新聞》發布聲明回嗆，民進黨睜眼說瞎話，是抹黑慣犯。

《中天新聞》表示，民進黨中央及民進黨立委與側翼抺黑《中天》記者採訪過程中，對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，民進黨完全是睜眼說瞎話，而且是抹黑慣犯，《中天》提供關鍵影片打臉民進黨，記者總共兩次採訪賴品妤，一刀不剪，搭配多家媒體鏡頭，證明沒有不當肢體接觸，民進黨集體抺黑造謠一個中天小記者，為了救百億雲豹小公主，藉此轉移雲豹及新潮流危害台灣，吃定台灣的焦點，再次證明民進黨集體沉淪。

《中天新聞》指出，《中天》記者本於記者天職追求真相、不畏懼權勢、勇往直前不退縮，賴品妤身為立委及雲豹小公主雙重身份，理應面對公共議題的檢視和第四權的監督，民進黨把正當監督視為騷擾，把躲避採訪自摔抹黑成採訪暴力，民進黨真令人噁心。

《中天新聞》痛斥，呼籲民進黨中央和抹黑中天記者的民進黨立委，學一下賴品妤，趕快看一下影片，現在改口還來得及，現在道歉還來得及，不論如何，民進黨欠《中天》記者一個道歉。