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賴品妤控被媒體推倒　當事記者還原現場喊冤：我沒有推她！

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委賴品妤今日出席醫療記者會，離場時被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長與服貿黑箱一事，結果不慎絆倒，當下大罵一名中天記者「你上次也推我」。對此，該名當事記者在《中天新聞》中喊冤，那裡走道非常窄，當時他追在賴品妤後面，兩隻手都拿滿麥克風，「怎麼去推她？」更強調，「看到賴整個人快被腳架夾住，我怕她跌下去，所以下意識的去扶她，我沒有推她！」

賴品妤今日在臉書發文表示，她在醫療記者會現場遭到中天記者狂追，因而摔倒在地，東西也灑了一地。而同一位中天記者上周也在她回答完提問後，一直不斷跳針問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時，惡意移花接木成「落跑」，甚至還在醫療記者會上跳針詢問已回答過的問題，她則不厭其煩地逐一回答。

賴品妤說，當她受訪完離開時，該名中天記者在記者會現場狂追，造成現場一片混亂，推擠中她也因此摔倒，並質疑，「請問中天新聞，下週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾與暴力行為？」民進黨卓冠廷也痛批該名記者，刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為已是慣犯，該行為已造成當事人的人身安全疑慮，民進黨深表遺憾。

面對民進黨批評「刻意貼身騷擾」，當事記者回應，那場記者會主題是跟乾眼症有關係，主辦單位有事先告知，因為賴品妤之後還有行程，所以不接受媒體聯訪。不過，由於賴品妤有很多爭議還沒有釐清，包括父親賴勁麟是雲豹能源董事長、服貿雙標等爭議都還沒問完，所以媒體就在記者會場外架設攝影機，等候賴品妤從電梯出來，可以直接進行堵訪。

「殊不知活動開始，等了賴品妤十多分鐘卻不見人影。」當事記者說明，當時媒體直接撲空，不曉得賴品妤是從哪裡走，直接進到記者會現場，所以他們等賴品妤記者會結束後才向前追問。他還原，那裡走道非常的窄，大家都擠在一塊，「在過彎的時候，賴品妤可能被東西絆倒，因為我追在她後面，兩隻手都拿滿麥克風，怎麼去推她？」

當事記者指出，賴品妤可能是被攝影機腳架絆倒，絆倒之後在眼前跳了幾下並整個人往後退，「那時候看到她整個人快被腳架夾住，我怕她跌下去，所以下意識的去扶她，我沒有推她！」

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