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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤摔倒喊告記者、叫警察　羅友志嘆：這種態度是媒體公關大忌

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委賴品妤24日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，被媒體追問時因現場擁擠跌到在地，氣憤大吼「為什麼要撞人」、「你是哪家記者」、「叫警察來」等，引發熱議。媒體人羅友志則表示，嗆告記者、叫警察，絕對會引起記者同仇敵愾，是媒體公關大忌，這種態度，無助於父親賴勁麟先前與雲豹能源公司的爭議。

羅友志表示，「賴品妤咆哮遭記者追撞」，毫無疑問這種一點營養都沒有的「政治新聞」一定會攻佔各新聞、政論版面，而在綠營的媒體看畫面，無非是「惡質記者」、「逼品妤撞腳架」、「騷擾」；在藍營的媒體看畫面，就是「戲精」、「自撞腳架演很大」、「這個畫面最清楚」，讓他不禁諷刺，「一個畫面、各自表述」，比九二共識更沒共識。

此外，羅友志提到，虧賴品妤的母親還是媒體前輩，賴品妤嗆告記者、叫警察，絕對會引起記者同仇敵愾，是媒體公關大忌，不管藍綠記者，私底下其實都是好朋友，這種態度，真的無助賴勁麟跟雲豹能源公司千絲萬縷的政商關係。

但羅友志也強調，記者一直學不會的，就是受訪者有「拒絕採訪的權利」，各國新聞的默契，大部分都是這樣，尤其是政治新聞。而這起事件在他看來，就是記者群「逼車」，然後賴品妤自己推撞腳架後，擴大解釋。

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