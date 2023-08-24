快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　范雲痛批：不要羞辱記者頭銜

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委賴品妤今（24日）以病友身份出席乾眼症衛教記者會。現場中天記者不斷追問綠能議題，更嗆「不是說不畏戰、奉陪到底嗎？」，最後在電梯口發生碰撞，賴也摔倒在地，更氣炸反問「當記者需要這樣子嗎？」民進黨立委范雲批評，如此明顯對人身安全侵害行為還可以造謠，利用狹小空間製造令人心生畏怖的壓迫感，不要羞辱「記者」這個頭銜！

賴品妤今日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。中天記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」賴則回應，關於爸爸的事情前兩天在黨團記者會講得非常清楚，包含聲明內容也是，對於爸爸的決定完全支持，提告部分也支持他對這些時期的抹黑言論悉數提告。

賴品妤回應完相關問題後即離去，而中天記者則追上去提問，「為什麼這些錢都跑到新潮流口袋？」、「委員雙標爭議要不要講清楚」、「不是說奉陪到底嗎？媒體都在奉陪你啊！不是說不畏戰嗎？」後進電梯口時發生推擠衝突，賴品妤摔倒在地，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

中天記者則持續追問，「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」、「賴勁麟創辦的協會到大陸賺錢是否雙標」、「雙標爭議要不要講清楚」，賴隨後搭乘電梯離開。

對於現場衝突，范雲表示，今天賴品妤被媒體追擠，導致摔倒的畫面，我想大家都看到了。沒有公義的是，居然連這麼明顯對賴品妤造成人身安全的侵害行為，還可以造謠認知戰？

范雲提出3點質疑，她指出，賴品妤有沒有回答問題？有！她已經一再說明她回答過了，但該記者不斷跳針繼續追問。再來，現場是否狹小？是！該名記者是否緊靠、緊追著賴品妤委員？是！最重要的是，賴品妤被重複追問的問題，她是當事人嗎？不是！

范雲表示，面對一個已經答覆過、並且不是當事人的提問？你有必要追嗎？當然沒有！一個厲害的記者，不是可以自己追查真相嗎？有證據，拿出來啊！

范雲指出，只會利用狹小空間，意圖製造令人心生畏怖、心生厭惡的壓迫感，不要羞辱「記者」這個頭銜！難道，記者現在已經不再自律了？甘為特定媒體認知戰的工具？