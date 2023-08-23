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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找人設連署站？郭台銘笑而不答　又與里長、藍中評委密談數十分鐘

▲郭台銘23日傍晚到松山慈惠堂參拜並進行廟口開講。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭台銘23日傍晚到松山慈惠堂參拜並進行廟口開講。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘傳已醞釀獨立參選2024總統，民進黨議員洪健益昨稱郭已準備好800台傳真機備戰連署，且第一波動作就是找有誰願意幫忙做連署站，而媒體人黃揚銘則稱郭陣營已委託廠商全台訂做250面大型看板。不過，郭台銘今（23日）下午被問及此事時，皆笑而不答。

▲▼郭台銘1710松山慈惠堂參拜&廟口開講。（圖／記者周宸亘攝）

洪健益22日在政論節目上公布一份「台灣阿銘連署規劃」表格，表示郭23日要到台北市信義區一座廟宇開座談會，現場也會有一些里長參與，而郭的第一波動作就是找有誰願意幫忙做連署站；此外郭也已準備好將近800台傳真機，為連署備戰。而黃揚明則說，郭陣營已委託廠商全台訂做250面大型看板，代表郭台銘採公民連署方式獨立參選已箭在弦上。

郭台銘23日結束兩天金門行後，傍晚到台北市信義區的松山慈惠堂參拜，並進行廟口開講，惟媒體就上述800台傳真機、250面大型看板等事詢問郭，郭皆笑而不答。在開講完後，郭台銘又與出席的信義區里長們、國民黨中評委陳茂嘉等人密談數十分鐘。

▲▼郭台銘1710松山慈惠堂參拜&廟口開講。（圖／記者周宸亘攝）

陪同郭台銘參拜的信義區里長有國業里里長林銘賢、雅祥里里長宋美玲、松光里里長蔡福來、中行里里長林美君、大道里里長毛水月、松友里里長張海秋、五常里里長游育靖，以及信義區里長聯誼會副會長翁信利等人。

記者詢問部分里長是否知情郭台銘將找人設連署站，對方的回應都是不知道；至於密談內容是否涉及郭獨立參選，也皆否認。

▲▼郭台銘1710松山慈惠堂參拜&amp;廟口開講。（圖／記者周宸亘攝）

▼郭台銘與出席里長密談數十分鐘。（圖／記者蘇晏男攝）

▼郭台銘與出席里長密談數十分鐘。（圖／記者蘇晏男攝）

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