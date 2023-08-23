「支持者對退黨有點疲乏」　國民黨：大家今較專注侯怎麼調整文稿





▲國民黨發言人楊智伃23日在中常會接受媒體聯訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌喊「下架國民黨」被國民黨考紀會發函約談後，日前宣布退黨，而金門縣議會議長洪允典今（23日）陪鴻海創辦人郭台銘在金門跑行程時，說出祝福郭能當選、國民黨已四分五裂了等語。對此，國民黨發言人楊智伃表示，大家已較專注國民黨總統參選人侯友宜怎麼調整文稿跟行程，且國民黨感受到支持者對於退黨或分裂等事有點疲乏了，支持者反倒希望好好正視民進黨的問題。

楊智伃與文傳會主委林寬裕23日在中常會後接受媒體聯訪，媒體關切徐耀昌退黨及洪允典上述發言。楊智伃表示，郭台銘尚未參選，所以大家會有很多臆測跟猜想，但國民黨中央相信郭會依照承諾，繼續幫藍軍找到更多票源，也會支持國民黨2024總統參選人侯友宜，洪允典其他相關言論會由考紀會作了解。

針對若「挺郭」人士幫郭發動獨立參選連署，未來國民黨是否會禁止黨員參與，林寬裕說，國民黨主席朱立倫講過，國民黨是大家庭，每個分子都有責任義務來維護這個大家庭，如果這家庭裡的人都用這態度說四分五裂，有點欠公允的，每位國民黨一份子都要發揮自己力量來愛惜這大家庭。

林寬裕指出，有人說要幫郭台銘連署，但目前為止，郭自己並未表明參選總統的意願，目前也非候選人、參選人，國民黨現階段一直堅信郭會遵守諾言、履行承諾，並支持侯友宜；至於未來怎麼變化，他沒辦法預測，也沒辦法回覆假想狀況，接下來怎麼轉變，就讓時間來證明。

林寬裕也提及，今日中常會上，大部分常委最關切都是自己怎樣把自己變強大，並沒有人針對在野勢力做討論，只有朱立倫最後提到要自己努力，包含討論接下來全台各地既定的行程，例如周末在雲林的大型造勢，另外也討論如何辦理地方造勢，並沒有談論郭台銘可能參選的問題，也沒有人提到苗栗縣前縣長徐耀昌。

楊智伃補充，現在大家比較專注侯友宜怎麼調整文稿跟行程，「我們感受到支持者有點疲乏了」，就是對於退黨或所謂的分裂，大家都覺得有點累了，反而是希望好好正視民進黨的問題，這才是支持者真正關心的。

至於徐耀昌退出國民黨後，考紀會的進度，楊智伃說，國民黨會依退黨後續的程序步驟來處理， 因為在黨的考紀規定中，即使公開退黨後，還是需要透過黨部同意才會做退黨程序，所以相關考紀案 仍會依照程序處理，結果會由考紀會回覆。