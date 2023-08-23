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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

▲▼0820凱道「還路於民」大遊行在大雨中展開，四組有意問鼎總統大位的候選人賴清德、郭台銘、柯文哲及侯友宜都出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜在台灣民意基金會公布的最新民調中僅拿到13.6％的支持度。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會日前公布的總統民調顯示，民進黨總統參選人賴清德以43.4％大幅領先，民眾黨總統參選人柯文哲26.6％，國民黨總統參選人侯友宜僅拿到13.6％，引發熱議。前立委郭正亮23日就直言，該份民調普遍沒人相信，問答方式容易讓民眾陷入「框架效應」，意即民眾容易在框架中思考問題。

郭正亮在節目《綠也掀桌》中表示，「這個民調普遍沒有人相信」，他分析，民調第一題先問賴清德出訪巴拉圭有什麼想法，二、三題也與外交議題相關，第四題才問參選人的支持度，他直言，「沒有人這樣問的啦」，這種現象在政治學中稱作框架效應，意即民眾容易在框架中思考問題，因為賴清德訪美當然是加分，在這個框架下就會有越多人表態支持賴清德。

此外，郭正亮提到，國民黨只有57％的人支持侯友宜怎麼可能？他認為，侯友宜現在在國民黨至少有七成的支持度，同時也解釋了為什麼鴻海創辦人郭台銘的支持度低落。

針對郭台銘是否參選總統，郭正亮直言，郭台銘一定想選，但是充滿變數，目前為止郭台銘的能量也沒有爆發力，從美麗島電子報的追蹤民調來看，以四腳督的局面，郭台銘穩居最後。不過，他也質疑，如果郭台銘一直穩居第四，那侯友宜跟柯文哲為什麼無法把選票搶過來？既然想要贏，就應該想辦法把選票搶過來，例如侯友宜就可以宣布全面接收郭台銘的政見。

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