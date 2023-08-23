民進黨向柯文哲提3問　民眾黨反擊「早就回應過」：別只會無理取鬧

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲23日表態，盼逐步降低兩岸惡意螺旋，也願以最開放的態度與各黨領袖展開對話，拋棄舊框架、建立新共識，但民進黨發言人張志豪提出3問，反批柯文哲應先跟自己「對話」。對此，民眾黨發言人楊寶楨回擊，這3個問題柯文哲早已回應過，請民進黨發言人不要只會無理取鬧、求關注。

針對柯文哲願以開放態度與各黨領袖對話，反被張志豪提出3問批評，楊寶楨23日傍晚直言，「民進黨發言人是活在平行時空嗎？能不能先上網做個功課再來提問？提出來的三個問題，都是柯文哲早就回應過的。」

楊寶楨提及，所有國政議題本來就都可以被討論，但柯文哲從頭到尾都沒有直接說要「重啟服貿」，重點是要完備「兩岸協議監督條例」，讓兩岸之間的經貿交流，能在框架之下被有效監督。

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者湯興漢攝）

楊寶楨指出，柯文哲也才剛回應過芒果議題，認為台灣芒果也有輸出日、韓，但沒有被禁止，所以中國大陸應該說明台灣芒果哪裡有問題，也認為對岸應該要多溝通，若是動作愈做愈多，也只會讓台灣人心跑得愈來愈遠。

楊寶楨說，總統蔡英文4個堅持提到的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，柯文哲早在2021年當時就已經回應，台灣與中國治權分離，本來就是政治現實的狀況，今年4月也明確表示政治上是不可能「one China」，「有明文規定兩岸論述一定要使用跟民進黨完全一模一樣的字句嗎？民進黨發言人還有什麼問題嗎？請不要只會無理取鬧、求關注。」

張志豪23日下午在民進黨中常會後記者會表示，民進黨主席賴清德的立場很清楚，就是「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。

張志豪也建議，柯文哲在拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」，詢問柯文哲：第一，為什麼要拋出過時的重啟服貿？第二，為什麼對中國暫停台灣芒果輸入，閃躲沒有態度？第三，中華民國與中華人民共和國，是否互不隸屬？柯文哲應先誠心向社會大眾做報告。