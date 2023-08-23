舉碧桂園危機為例　許淑華質疑郭侯：還要與中國經濟接軌？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

在823紀念日這天，有不少政治人物主張兩岸應多互動交流、蓋金廈大橋等。對此，台北市議員許淑華表示，中國經濟崩盤前夕，主張「兩岸蓋橋」，是在「拚經濟」還是「搞政治」？是在「助台灣」還是「害台灣」？許淑華喊話要堅定捍衛中華民國的民主與自由，不能讓八二三抗共先烈的熱血白流，並呼籲郭台銘董事長與侯友宜市長，必須正視共機持續繞台的事實，正視台灣受到的國際打壓。

許淑華說，65年前，中華民國國軍在金門誓死抵抗共軍，守住了中華民國的存續，更守住了台灣往後數十年，以扎實的經濟和民主自由，向世界民主同盟深化交流的基礎。這是身在臺灣的任何政黨、任何人，都無法否定的歷史事實。

「面對歷史我們需謙卑而感念，面對未來，唯有不忘本才能繼續前進。」許淑華說，面對如今的兩岸局勢，必須感念過去國軍先烈的犧牲，更不能忘記先人們幾十年來的苦心經營與捨身捍衛，所打下的扎實民主自由與經濟基礎，這些是中華民國的根，是我們臺灣人民的本。

許淑華說，今日適逢八二三砲戰，原先該是感念先烈守護中華民國台灣的紀念日，但令人遺憾的是：意圖參選總統的郭台銘董事長，把這重要的日子當成選舉造勢場，拋出一堆表面上打高空，實則意在與國民黨爭政治地盤的主張，把國軍的犧牲當成自己造勢的子彈，何其諷刺。

許淑華說，代表國民黨參選的侯友宜市長，卻選擇在中共戰機持續繞台的時刻，在「今天」踏在無數先烈犧牲守護的土地上，堂而皇之的喊出要興建金廈大橋。美之名為「和平」，實則是對中華民國國軍先烈的踐踏，更是無知地無視如今的全球政經局勢。

許淑華表示，中國經濟如今持續崩盤，未爆彈接二連三，恆大、碧桂園等中國大企業的財務危機頻頻浮上檯面，中共官方在重大經濟數據上開始蓋牌，中國已從多年前大家爭相前往投資的「世界工廠」，轉變為全世界避之唯恐不及的「未爆彈」。

許淑華質疑，侯友宜市長在此時此刻喊說要「與中國經濟更加接軌」，是在愛台灣還是害台灣？她無意在意識形態上與侯市長爭論，那是歷史待解的題目，但要請侯市長的國民黨優秀幕僚們深思：國民黨過去主張的「親中經濟牌」，如今還能奏效嗎？台灣還能向過去一樣只拿好處不需付出嗎？在中國經濟崩盤的此時此刻，選擇與中國更加貼近，真的符合過去「馬金」團隊最愛喊的「拚經濟」嗎？我們當然不反對臺灣與世界甚至中國有更多經貿交流，但凡事務須深思：「你要人家的利，人家是不是要你的本？」

許淑華說，更遑論，國民黨幕僚們常自詡深諳國際政經關係，如今連三歲小孩都知道的世界局勢：「美中貿易戰衍伸出的美中對抗格局」，台灣要如何在堅持民主與自由的前提下，做出正確的選擇？這些題目何其重大？侯市長的幕僚怎麼會如此不認真，依舊老調重彈拋出淺薄的「經貿示範區」之類的主張，卻對真正影響經濟的全球局勢視而不見，也不討論可行性與這些事項對台灣外交關係的深遠影響，幕僚們這樣的程度，能替侯市長加分嗎？

最後，許淑華呼籲，請郭台銘董事長與侯友宜市長，必須正視共機持續繞台的事實，正視台灣受到的國際打壓。更要正視台灣人民有追求和平的決心，更正視有實力才能帶來和平，堅定捍衛中華民國主權與民主自由的和平才是真正的和平。

許淑華說，在守護國家前途的問題上，台灣人無分黨派，人民的期待很簡單，少一些內部膚淺的政治算計、少一些自私的選舉操弄與空洞口號；多一些對於國際情勢的洞察，多一些穩健務實的方略，多一些團結與合作防範外部侵略的勇氣。