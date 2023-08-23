Quickseek民調／侯友宜17.9%、柯文哲29.6%　賴清德微幅上漲

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

Quickseek民調中心23日公布最新總統大選民調，在「三腳督」的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度35.8%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲29.6%居次、國民黨總統參選人侯友宜17.9%居末。和上一次的調查結果相比，柯文哲下滑3.7個百分點，賴清德微幅上升0.4個百分點，雙方差距擴大至6.2個百分點。

從地區部分來看，賴清德在雲嘉南拿下47.7％支持度、高屏澎拿下42.5%；柯文哲在桃竹苗地區有41.2%支持度、宜花東則有36.1％；侯友宜在金馬地區拿下52.1%、北北基與中彰投皆為20.0％。

政黨傾向部分，國民黨支持者有69.2%挺侯友宜；民進黨支持者87.8%挺賴清德；民眾黨支持者則有87.7%挺柯文哲。其中，值得注意的是，不偏任何黨傾向的中間選民，有39.6%支持柯文哲、25.5%支持賴清德、11.4%支持侯友宜。

▼Quickseek民調中心公佈2024總統大選民調。（圖／Quickseek民調中心提供，點圖放大，下同）



此外，若鴻海創辦人郭台銘參選，在「賴柯侯郭」四人對戰組合中，賴清德支持度為35.6%、柯文哲支持度24.4%、侯友宜支持度16.2%，郭台銘則有12.4%支持率，另有11.4%無法選出任一人。

從地區部分來看，賴清德除了金馬地區，從北到南的縣市都是居於領先，其中在雲嘉南地區更拿下47.8%支持度；柯文哲最高則在桃竹苗地區拿下31.9%的支持度；侯友宜最高是在金馬地區拿下52.1%支持度，相較於郭台銘的8.2%，兩人差距43.9個百分點；郭台銘最高支持度地區落在桃竹苗，拿下18.3％。

民調中心分析，若郭台銘獨立參選，柯文哲有17.2％會轉為支持郭台銘，侯友宜則有13.7％，可見受影響程度，柯文哲將會大於侯友宜。不過，雖然賴清德在四人對戰組合中民調最高，但根據數據顯示，在四人參選的情況下，有28.5%民眾最不希望賴清德當選、柯文哲19.3、郭台銘18.9%、侯友宜16.0%。