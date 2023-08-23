桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」　學習讓自己變美

▲桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞(後排左三)說：透過學習建立自信和美麗。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會以「新娘秘書」為主題，辦理「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」，吸引來自中國、菲律賓、印尼及越南的新住民女性30名參與。協會理事長梁淑貞說：為期七週的培訓課程及兩週的公益服務活動，本週六(26日) 進行整體造型的免費教學服務，歡迎玩美人士參加。

▲張永茂老師(右)授課。（圖／協會提供）

梁淑貞23日表示，參與課程的新住民姐妹們，不僅在課程中積極學習，展現出極大的學習熱情和潛力，同時也透過平臺，學習到專業技能，還建立了深厚的師生情誼和彼此間的互相支持，更提供更多就業和自我發展的機會。

▲梁淑貞老師授課。（圖／協會提供）

這次課程由內政部移民署及桃園市政府社會局協助辦理，規劃了七週的培訓課程及兩週的公益服務活動，由梁淑貞理事長和張永茂老師授課，課程內容包括新娘秘書職業介紹、髮型與化妝技巧、新娘配飾製作、整體造型等多個方面的專業知識和技能。

▲▼8/26日進行整體造型的免費教學服務，歡迎玩美人士參加。（圖／協會提供）

桃園市越配權益促進會創會理事長及前、現任理事長馮玉英、阮慶漓、潘昀樂也和姐妹們，報名參加培力課程，不約而同表示，在專業老師的授課下，每個學生們都變更漂亮囉！