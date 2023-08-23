　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」　學習讓自己變美

▲桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」

▲桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞(後排左三)說：透過學習建立自信和美麗。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二專長發展協會以「新娘秘書」為主題，辦理「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」，吸引來自中國、菲律賓、印尼及越南的新住民女性30名參與。協會理事長梁淑貞說：為期七週的培訓課程及兩週的公益服務活動，本週六(26日) 進行整體造型的免費教學服務，歡迎玩美人士參加。

▲桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」

▲張永茂老師(右)授課。（圖／協會提供）

梁淑貞23日表示，參與課程的新住民姐妹們，不僅在課程中積極學習，展現出極大的學習熱情和潛力，同時也透過平臺，學習到專業技能，還建立了深厚的師生情誼和彼此間的互相支持，更提供更多就業和自我發展的機會。

▲桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」

▲梁淑貞老師授課。（圖／協會提供）

這次課程由內政部移民署及桃園市政府社會局協助辦理，規劃了七週的培訓課程及兩週的公益服務活動，由梁淑貞理事長和張永茂老師授課，課程內容包括新娘秘書職業介紹、髮型與化妝技巧、新娘配飾製作、整體造型等多個方面的專業知識和技能。

▲桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」

▲▼8/26日進行整體造型的免費教學服務，歡迎玩美人士參加。（圖／協會提供）

▲桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」

桃園市越配權益促進會創會理事長及前、現任理事長馮玉英、阮慶漓、潘昀樂也和姐妹們，報名參加培力課程，不約而同表示，在專業老師的授課下，每個學生們都變更漂亮囉！

ET快訊
王柏融再登英雄舞台　連2打席得點圈敲安
敖犬公開空姐女友新身分！
他鼻塞拖半年！醫一掃…見「左臉灰整片」嘆：惡性的
美女主播突宣布懷孕　下月起休產假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」　學習讓自己變美

連續38年國慶接待　世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務　職場工作不再吃力

前瞻計畫強化南市道路品質　黃偉哲：積極加強人行道的覆蓋率

莊人祥再次南下視察台南登革熱防疫　中央地方並肩共抗登革！

台南永續績效六都第一　 黃偉哲：2021溫室氣體排放減量14％

雲科大與環球驗證簽訂策略聯盟　攜手創新農業「一驗多證」

音樂陶冶心性與團隊精神　雲林家扶學子拓展視野增強自信心

台東縣府攜手瑩光教育協會　支持代理教師計畫邁向第3年

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」　學習讓自己變美

連續38年國慶接待　世客博「禮賓大使」客家風服裝超靚

68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務　職場工作不再吃力

前瞻計畫強化南市道路品質　黃偉哲：積極加強人行道的覆蓋率

莊人祥再次南下視察台南登革熱防疫　中央地方並肩共抗登革！

台南永續績效六都第一　 黃偉哲：2021溫室氣體排放減量14％

雲科大與環球驗證簽訂策略聯盟　攜手創新農業「一驗多證」

音樂陶冶心性與團隊精神　雲林家扶學子拓展視野增強自信心

台東縣府攜手瑩光教育協會　支持代理教師計畫邁向第3年

桃園3兄妹貪玩離家累癱在超商　暖警送熱食果腹後護送返家

輝達財報AI絕命生死線！　台股領漲輪到哪些？

穩交無尊2年…阿喜神秘曝「七夕很炸裂」！超辣打扮網驚：結婚嗎

王柏融連2打席得點圈敲安再登英雄舞台　火腿10比4勝樂天

俄國「末日將軍」遭解除航太司令職務　瓦格納兵變後傳遭軟禁

日本ONE運力暫時超越長榮　排名持續變化中

台人罹卵巢癌15%「低於40歲」！　醫點名年輕化2原因

「晴天」領便當？林昀希親解惑　承接「曾智希角色」30小時沒睡覺　

郝柏村一生備戰最怕開戰　兒籲政治人物「和中避戰」別怕抹黑

秦綾謙懷孕7個月「巨肚神奇隱形」！　曝對比照驚呆網：看不出來

Y’s Day熱議青年在台灣民主發展中的角色　林佳龍現身分享：打破校園圍牆

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

地方熱門新聞

台東今年161人染性病　10人愛滋病

月老拿姻緣簿被誤認成孔子！學生愣：以為是論語

明霸克露橋河床便道遭沖毀！晚間緊急封閉

日本大仙市出團訪新北板橋　雙方互贈燈籠加強台日友誼

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

台74線北屯段施工　今起連封4夜改道路線曝

高雄一天3停電　陳其邁：台電要負責

響應全球環保趨勢！新北動保處推無紙化「禽場線上衛生管理系統」

屏東恆春「磊咖啡」拍照打卡新點

巨型辣句看板亮相

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

台南科工區企業義消成軍

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

更多熱門

相關新聞

桃園辦理新住民＋原住民講座及DIY教學

桃園辦理新住民＋原住民講座及DIY教學

桃園市新住民和原住民人口日增，使多元族群融合推動深受重視。市府原民局、教育局3日於桃園市新住民文化會館，舉辦「新住民配偶生活適應輔導及綻fun新生活多元活動」講座、原住民綁繩DIY教學，吸引約40位來自於越南、中國、印尼等國家的新住民姐妹、眷屬以及原住民朋友們參與，期透過互動交流，增進族群融合。

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

桃園新住民搖元宵、猜燈謎慶小過年

桃園新住民搖元宵、猜燈謎慶小過年

桃園新住民職人創意料理商品化　海選開跑

桃園新住民職人創意料理商品化　海選開跑

桃園新住民做刈包　像夫妻經營方式

桃園新住民做刈包　像夫妻經營方式

關鍵字：

桃園新住民新娘秘書第二專長發展協會

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面