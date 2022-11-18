桃園新住民做台灣刈包　外層皮如夫妻「內餡酸甜苦辣自己決定」

▲桃園市服務站主任黃英貴（左2）與新住民一起做台灣傳統小吃-刈包。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園市服務站18日舉辦新住民家庭教育與法令宣導活動，除了講授新住民家庭夫妻間，如何互動溝通及營造和諧家庭關係技巧，活動中也邀請出席的夫妻檔，一起做臺灣傳統小吃-刈包；越籍新住民阮紅蓉說，刈包外層皮有如夫妻兩人，內層的餡料如生活的點點滴滴，酸甜苦辣自己決定，因為有內層的各式滋味，刈包才會美味好吃。

來臺多年的越南新住民阮紅蓉講師為在場的新住民，傳授夫妻互動、溝通技巧及營造融洽家庭的法寶給在場學員學習，並特別提到臺灣的特殊碼使用時機，除了常見的「110」、「119」外，還有「113」是家暴、性騷擾的保護專線，以及今年7月1日全面上線的「1990」外國人在臺服務熱線，並提供7種語言服務，學員們紛紛表示豐富的課程內容，對於剛組家庭、初入境臺灣的他們真是受益良多！

活動最後新住民學員們，一起製作好吃的臺灣傳統小吃-刈包，打開後的「刈包」，外形酷似老虎大嘴巴，中間夾塊煮熟的豬肉，就「老虎在咬食豬肉」，故俗稱為「 虎咬豬」。

桃園站主任黃英貴指出，來自不同國家，有著文化差異的兩個人結為連理，是一種難得的緣份，夫妻間要互相尊重與溝通，同心經營婚姻。另外，本月26日將舉行九合一選舉投票，黃英貴主任也提醒大家拒絕賄選，並踴躍舉報疑似賄選的違法行為，可撥打移民署桃園市專勤隊及服務站檢舉專線：03-217-4577轉9、03-3310409轉120或123，守護臺灣的民主價值。