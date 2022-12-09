獨具「醬新」！桃園第一屆新住民職人創意料理商品化　海選開跑

▲楊慧青(右二)、楊禮琳(左三)推動新住民職人創意料理商品化。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

除了保有食物的原味，營養美味的特色醬料以及調理包，已成居家快速料理的好幫手！為協助製作家鄉特色醬料的桃園新住民職人們，強化商品產值和價值，由桃園市新移民女性關懷協會協辦的第一屆桃園新住民創意職人商品化、海選「新味．禮」活動開跑，即日起迄24日受理報名！

主辦單位表示，桃園的新住民逾6萬多人，過去新住民將家鄉的料理帶到桃園，因此，此次海選目的是為協助新住民朋友們，克服在語言、文化和數位行銷障礙，走出自家的廚房及小吃店，充分發揮新住民的飲食文化優勢，建立產品標準化、商業化的完整流程，並協助推出相關產品，特別舉辦第一屆桃園新住民職人商品開發「新味．禮」推廣海選計畫，自即日起到12月24日止受理報名。





桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青補充，想了解一個城市的文化，飲食往往是最好的切入點。不同的文化背景造就不同的口味、食材、烹調方式；在台灣，無論是閩南、客家、原住民、新住民等，都各有豐富的飲食文化，因為融入在地日久，自成台灣的好味道，而這些異國跨文化的美好，更應該好好被認識和了解。故此，桃園市新移民女性關懷協會也很開心能此次的協辦合作。

這項海選計劃，報名資格為年滿20歲，且設籍於桃園市的新住民及其眷屬。海選活動完全免費，採兩階段進行，競賽獎項有：新煮異獎項、新創異獎項各1名、異級棒獎項4名，得獎者可獲頒發獎狀和禮券。參賽辦法及內容可上 https://reurl.cc/DXbldj ，報名採電子郵件資料請寄至：newgiftway@gmail.com 隨到隨審至2022年12月24日。