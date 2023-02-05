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超應景！桃園新住民元宵前夕統領廣場搖元宵、猜燈謎慶小過年

▲桃園新住民搖元宵…慶小過年

▲陳寶民局長(右七)表示，他和新住民朋友有深厚的因緣。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新移民女性關懷協會4日於統領廣場，舉辦慶元宵暨新住民欣新市集活動，邀請五星級飯店主廚蔡錦瑞老師、彩繪老師王曉梅，現場教大家搖元宵、彩繪燈籠及猜燈謎，提前歡慶元宵節。社會局長陳寶民表示，他在民國90年就擔任台北市新住民委員會諮詢委員，開始為新住民權益發聲，和新住民朋友有深厚的因緣。

▲桃園新住民搖元宵…慶小過年

▲市議員張碩芳(右)和桃園新住民一起搖元宵。（圖／協會提供）

陳寶民說，桃園是多元族群的城市，對新住民朋友相當友善，市長張善政會持續重視新住民朋友的權益。桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉為表示對多元文化的支持，特地獻唱泰國流行歌曲來代表致詞，她認為踏踏實實的行動勝過千言萬語。

▲桃園新住民搖元宵…慶小過年

▲協會榮譽理事長楊慧青感謝統領廣場提供活動場地。（圖／協會提供）

吳秉蓉特別感謝洋民有限公司、統領廣場、中華民國工商建設研究會桃竹苗聯誼會、由米整合行銷工作室、桃園鳳凰獅子會、開南大學商學院EMBA校友會等各單位的支持與協助活動舉辦。

▲桃園新住民搖元宵…慶小過年

協會榮譽理事長楊慧青表示，許多新住民不清楚湯圓與元宵的差別，因此，協會於元宵節前夕辦理搖元宵活動，讓吃元宵不只是一個節令的美食而已，而是代表家人與好友一起同心協力，搖出圓圓滿滿甜甜蜜蜜的元宵，同時也是一場多元文化交流學習的盛宴。

▲桃園新住民搖元宵…慶小過年

另外，新住民欣新市集活動於4、5兩天於統領廣場舉辦，許多攤位都是新住民媽媽手做的家鄉美味等異國美食，有網路好友最愛的網購美食的榮榮滷味、深受年輕人青睞的印尼文創小品、台灣人最愛的泰奶與泰國美食小吃……..等等，有興趣的好友要好好把握5日最後一天的市集活動。活動會場還有新住民聯誼茶會、新住民權益宣導、新住民才藝表演等活動，相當熱鬧。

▲桃園新住民搖元宵…慶小過年

包括：立委萬美玲，縣議員林政賢、張碩芳、陳美梅、黃婉如、社會局長陳寶民、移民署桃園站專員吳韋賢、社會局新住民科李瓊華科長ˋ新住民聯合中心副執行長牛春茹、民眾黨桃園市黨部主委黃成峻、桃園市新住民服務協會唐嫣理事長、桃園市新住民協會林桂金理事長、桃園市藍天志工團執行長林秋霖、前立委桃園市愛心蔬食善緣會理事長楊麗環、開南大學教授陳裕達、孫國勳、開南大學商學院EMBA校友會秘書長蘇士恩、桃園獅子會G2000總監黃簡美桂、桃園市鳳凰獅子會會長張雅棻、台灣電子商務協會秘書長黃宥綸、由米整合行銷負責人楊禮琳、伊甸基金會桃服中心社工陳靜怡等到場參加。

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