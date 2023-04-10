砸10萬拍婚紗「臉妝畫成皮卡丘」！新娘收退款氣炸：叫我死一死？

▲新北一對新人拍婚紗，特意加錢指定新秘，沒想到當天公司出包，來了另外一個人，導致妝髮變得一團亂。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

婚禮對許多人來說是一輩子的夢想。不過，新北一對新人為了完美舉辦婚禮，特意加價指定新娘秘書，沒想到砸大錢公司卻臨時換人，導致臉妝被畫成皮卡丘、頭髮也抓成超級賽亞人，事後要求退款，收到賠償金額後，讓新娘瞬間氣炸。

這名女子指控，她與丈夫為了力求完美，選擇了板橋某間標榜「手工製造，不會撞衫」的婚紗公司，不但付了訂金拍包套方案，甚至還多加了上萬元指定費用，找來特定的新娘秘書。

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▲女子花上萬元指定新娘秘書，沒想到當天公司出包，導致婆婆的臉妝被畫得像皮卡丘。（示意圖／123RF）



不過，婚紗公司出了狀況，說好指定的新娘秘書沒有到場，反而臨時換成了其他人，導致妝髮出了大問題，婆婆的臉被塗上厚厚的腮紅，就像動畫《寶可夢》裡面的皮卡丘，丈夫的頭髮也被抓得像「超級賽亞人」。

女子事後感到不滿，與婚紗公司協商退費，最後退還的金額為「4萬1,400元」，讓女子更加生氣，痛批「就是叫我們死一死這樣」，明明婚紗業者最該知道要討吉利，為何會開出這種數字。

對此，婚紗業者則喊冤，婚紗絕對是手工訂製款，且光是材質就差了許多，是做出成品以後，遭到淘寶業者抄襲。至於退款金額的部分，婚紗業者回應，並非惡意詛咒、拼湊，而是因為包套金額加上指定新秘的款項，正好是8萬2,800元，退款一半的金額就是4萬1,400元，不可能刻意找自己麻煩。目前雙方委由律師溝通，案件進入司法階段，至於能否和解、誰對誰錯，仍待相關單位判定。