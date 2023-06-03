▲打造族群共融，桃園辦理新住民＋原住民講座及DIY教學。（圖／桃園市新住民協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新住民和原住民人口日增，使多元族群融合推動深受重視。市府原民局、教育局3日於桃園市新住民文化會館，舉辦「新住民配偶生活適應輔導及綻fun新生活多元活動」講座、原住民綁繩DIY教學，吸引約40位來自於越南、中國、印尼等國家的新住民姐妹、眷屬以及原住民朋友們參與，期透過互動交流，增進族群融合。

出席活動的桃園市新住民家庭服務中心副執行長牛春茹，是來自大陸的蒙古族，因為是桃園新住民，對於新住民朋友的關懷照顧，格外重視；牛春茹說，隨著新二代的成長，未來的新住民文化的推動，需要更多新二代參與和傳承，看到今天參與活動有許多的母子、母女檔，氣氛顯得特別的活潑熱烈。

具原住民身份的李同學目前就讀小學4年級、今天跟母親一起來參加講座與手工DIY活動、認為今天的活動內容很有趣、希望以後能夠有機會再參加。從印尼嫁來台灣15年、目前從事印尼通譯的陳瑞香，透過LINE群組知道本次的活動、特地從龍岡跟幾位印尼姐妹搭車到新住民文化會館參加，對於活動讓她和許多新住民朋友相識，覺得是最大收穫。

從越南嫁來台灣9年、目前在台達電公司擔任國際業務主管的陳碧玉、特地帶兩位小朋友共同來參與本次的活動、她覺得帶小朋友來參加活動除了可以讓小朋友認識越南的文化外還可以學習原住民綁繩DIY製作、她特別感謝桃園市政府關心我們新住民及原住民姐妹、常常提供這些很好的活動給我們參與。

協辦單位桃園市新住民協會林桂金理事長，期許更多姐妹們參與活動，充實自己並學習到更多的知識、更感謝原民局及教育局能夠提供優質的活動讓姐妹們參與，並邀請新住民阮清心及原住民陳淑美，擔任本次多元文化及原住民綁繩DIY教學的講師。6月10日上午08：00在大溪原住民文化會館還有一場多元文化的講座、歡迎姐妹們能夠踴躍參與。包括：市府原民局馬佳均主任秘書、移民署桃園市服務站黃英貴主任、桃園市新住民家庭服務中心牛春茹 副執行長均出席活動。