台東縣府攜手瑩光教育協會　支持代理教師計畫邁向第3年

▲教育處與社團法人瑩光教育協會共同舉辦無教師證代理教師支持計畫，於23日舉辦共融營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府教育處與社團法人瑩光教育協會，共同舉辦無教師證代理教師支持計畫，在前2年合作經驗基礎下，第3年計畫即將展開，並於23日舉辦共融營，現場共39位教師參加。

台東縣政府表示，縣內部分學校地理位置相對偏遠，學校招聘師資不易，要使教師留在當地續任更是困難，因此，偏鄉小校常有師資結構不穩定、代理教師比例偏高的困境，因此代理教師之專業培力成為刻不容緩的重要課題。

在瑩光教育協會成立前，創辦人藍偉瑩理事長已在台東舉辦多年教師增能的共備工作坊，深知台東的教育現況，協會成立後，透過長期入校陪伴計畫，至今陪伴41所學校及教師社群發展課程，她也在走訪各校的歷程中，看見許多學校及代理教師的需求。

教育處指出，為協助代理教師面對教學現場的種種挑戰，在支持計畫展開前，瑩光教育協會召集台東在地及教學經驗豐富並自願投入協助的老師，安排培力使其成為具有專業領導能力的「夥伴教師」，至112年已培力34位教師；學年間由夥伴教師一對一陪伴，每週針對教學現況進行討論，每月亦進行一次共同備課與實體觀議課，瑩光協會也提供班級經營、評量設計等主題課程，促進教師對教育專業知識吸收與運用。

在112學年度，計畫將協助成功鎮信義國小、長濱鄉樟原國小及竹湖國小、鹿野鄉瑞源國小及永安國小、卑南鄉東成國小、海端鄉初來國小及初來國小（新武分校）、卑南國中、蘭嶼高中共10所學校、20位台東地區的代理教師。



理事長藍偉瑩於共融營中說明計畫流程，並分享計畫理念，「讓教育現場的老師們成功，就是讓孩子們成功。感謝今年投入計畫的夥伴，無論是夥伴教師還是代理教師，我們都是為教育現場所遇見的每個孩子而努力著。」