機車滿5年需定檢！　台東縣環保局溫馨提醒儘速檢驗

▲台東縣環保局提醒，機車滿5年須內完成機車排氣定期檢驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「機車滿5年就要開始定檢囉！」為體恤民眾可能不清楚機車排氣定檢相關規定，台東縣環境保護局今年特別以平信公文方式，提醒機車剛滿5年的車主，機車排氣定檢相關資訊，並提醒每年須在行照原發照月份前後1個月內，完成機車排氣定期檢驗。

環保局說明，依據行政院環保署統計，台東縣今年1至7月應進行機車排氣定檢的機車到檢率已達87.39%，但仍有12.61%的機車未完成，其中剛滿5年的新機車未完成定期檢驗佔7.9%。依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後1個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3,000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

環保局進一步指出，若車主擔心忘記機車排氣定檢時間，可上網申請「台東縣機車排氣定期檢驗E化通知」服務，輸入車牌、手機號碼與地區等資料，日後到應定檢時間，便可收到簡訊通知，民眾即可依行程時間，依期限完成年度定期檢驗。