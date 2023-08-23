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「台東紅烏龍」追球夢饗！　回味茶香封茶體驗活動落幕

▲台東紅烏龍【追球夢饗．回味茶香】封茶體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東紅烏龍【追球夢饗．回味茶香】封茶體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府為推廣「台東紅烏龍」品牌，今年首度於台灣國際熱氣球嘉年華期間，舉辦為期9天的「台東紅烏龍」熱氣球下封茶體驗活動圓滿落幕，每場次活動報名體驗人數爆滿，吸引百萬人目光，參與體驗民眾帶著許下的心願與滿滿震撼又浪漫的回憶，相約明年還要再來。

在封茶體驗活動開始之前，首度將紅烏龍五感體驗搭配時下最流行的人格測驗，透過聞茶香、觀茶色、觸茶形、品茶味，了解紅烏龍與其他不同茶類之處與特色，推薦不同人格特質適合的紅烏龍風味，活動現場熱鬧有趣。

財經處表示，台東鹿野是紅烏龍的故鄉，每年暑假期間前來鹿野追球的民眾超過百萬人次，為了讓更多民眾更為了解台東在地特色產業，今年特別跨局處協調安排此次紅烏龍封茶體驗場地，在熱氣球第一排進行。透過浪漫氛圍的場地、來自世界各地的熱氣球見證下，品嚐紅烏龍風味，並且許下追求夢想的心願，認識「台東紅烏龍」。

▲台東紅烏龍【追球夢饗．回味茶香】封茶體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年參與活動的民眾除了帶回夢想的封茶，於112年11月30日前帶著封茶罐重遊台東，即可在包括紅烏龍合作社、厚生茶園、君玉茶園、新峰茗茶、碧蘿園茗茶坊、林旺製茶廠、梨迦初走等今年度封茶合作的紅烏龍茶店家，免費換取2兩的紅烏龍茶，再次回味紅烏龍的甘醇香滑的滋味。　

另外，自7月18日起至9月30日止每週三至日下午2時至晚上9時，在原創館波浪屋4號店舉行為期2個多月的「台東紅烏龍」快閃店－茶∞創新實驗場，除了介紹茶的發展演變、台東紅烏龍茶製程、品飲方式、茶風土等展覽資訊，現場也提供近20家紅烏龍業者、超過50種商品供消費者選購。

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