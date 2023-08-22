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台東離島第二波　衛生局今起前進蘭嶼C肝快篩

▲衛生局今起前進蘭嶼舉辦C肝快篩 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲衛生局今起前進蘭嶼舉辦C肝快篩 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣繼綠島鄉執行C型肝炎快篩活動，再度與財團法人台灣肝臟學術文教基金會及財團法人私立高雄醫學大學附設醫院合作，於22日至24日連續3天在蘭嶼鄉舉辦，運用方便、快速15分鐘內即可知道是否有C型肝炎抗體進行大規模篩檢。

縣長饒慶鈴表示，C型肝炎是肝癌的重要危險因子，為因應2025消除C肝，台東縣府特別與財團法人台灣肝臟學術文教基金會及財團法人私立高雄醫學大學附設醫院合作，導入此項最新技術照顧縣民健康，特別感謝中山大學副校長余明隆、高雄醫學大學附設醫院肝炎防治中心主任黃志富、財團法人肝臟學術文教基金會執行長莊萬隆協助，希望藉此讓民眾免於C肝威脅，並鼓勵45至79歲蘭嶼鄉民踴躍把握這次機會接受篩檢。

▲衛生局今起前進蘭嶼舉辦C肝快篩 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

衛生局長孫國平說明，自100年起迄今，數據顯示台東縣B、C型肝炎篩檢涵蓋率為53.1%、C肝抗體盛行率9.9%、治療率95%，其中蘭嶼鄉C肝風險潛勢為第2級，目前篩檢涵蓋率48.6%、C肝抗體陽性率4.2%、治療率94.4%，雖有接近一半符合資格的蘭嶼民眾已接受篩檢，但希望透過此次快篩能順利讓蘭嶼鄉篩檢涵蓋率提升至75%，C肝陽性民眾也能盡速接受免費治療，齊力邁向2025根除C肝的目標。

衛生局進一步指出，45歲至79歲民眾終身可免費B、C肝炎篩檢一次(原住民40歲至79歲)，只要確認感染C肝，高達20萬元藥物治療費用由健保免費提供，民眾只需服藥2至6個月，治癒成功率達97%；預防重於治療，早期診斷早期治療，符合年齡的民眾可前往成人預防保健的醫療院所主動篩檢。

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