享受森林呼吸　熱氣球光雕音樂會8／24知本溫泉登場

▲熱氣球光雕音樂會8/24知本溫泉登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2023台灣國際熱氣球嘉年華」因颱風影響延期的知本溫泉區熱氣球光雕音樂會，將在24日晚間19時登場，山巒、大橋為景將與熱氣球共同刻畫出最美麗的光雕景象，再搭配表演團體精湛演出，精采程度台東鄉親及遊客絕不容錯過。

台東縣政府表示，今年台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會倒數第2場，將來到卑南鄉知本溫泉區演出，將由來自巴西的泰迪和琳西球與台灣的Hello Kitty球、台東球、彩虹球與曙光球，以華麗陣容共同點亮知本溫泉區，活動開幕特別邀請「樂天女孩」凱莉絲、阿布舞及小紫為活動進行暖場演出，緊接著將請在地知本國中的「大地之舞原舞團」帶來兼具傳統文化與當代震撼的深度表演，最後將再由被網友譽為「國民暖嗓」的創作才子「黃奕儒 Ezu」，為活動帶來一系列曲目，透過溫暖的聲音使光雕音樂會質感再升級。

縣府交通及觀光發展處特別提醒活動當日前來知本溫泉區參與熱氣球光雕音樂會的民眾，可搭乘台鐵至知本車站轉搭接駁車至會場，將從16:00開始至18:00進行循環接駁進場，離場接駁車則將於20:00開始至21:10，歡迎大家多多利用大眾接駁運輸。