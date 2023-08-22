傳林飛帆接任「台灣民主基金會」副執行長　他：比副祕書長薪水高

▲林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨前副祕書長林飛帆遭控性騷擾案吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，仍退出台北市第三選區（中山北松山）立委選舉。不過，資深媒體人黃揚明22日爆料，綠營內部傳出，林飛帆將可望於近期接任由外交部捐助的「財團法人台灣民主基金會」專任副執行長一職；而根據該基金會公開資訊，現任專任副執行長月薪達11萬餘元，若比照該薪資待遇聘任，較過去民進黨副祕書長職務的月薪9萬元更高。

黃揚明指出，2003年，外交部捐助3千萬元設立基金成立台灣民主基金會，根據該基金會章程第4條規範，基金會財源為「本會主管機關為設立本會之目的與永續發展，原則上每年循預算程序編列新台幣1億5千萬元」，但今年度外交部實際捐助金額卻為1.8億餘元。

黃揚明透露，台灣民主基金會現任董事長為立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮、總統府祕書長林佳龍為當然董事。董事會中，有10位董事為不分區政黨票達5％門檻的政黨依立院席次比例推薦，而林飛帆目前已是該基金會民進黨推薦董事。

黃揚明表示，該基金會現任執行長黃玉霖是2020年10月到職，他被視為是林佳龍系統人馬，現任副執行長共3人，其中專任副執行長陳婉宜資歷最深，被視為總統蔡英文人馬。2016年政黨輪替後，陳婉宜加入民主基金會擔任副執行長，並在2017年起專任至今，另兩位兼任副執行長是顏建發、廖達琪。

黃揚明提及，根據台灣民主基金會今年度預算書，專任副執行長員額1人，全年薪資編列137萬元，平均月薪11萬餘元，獎金22.2萬元，約2個月薪資，另外還有退撫與保險21.1萬元，總計國庫支出180.3萬元。根據綠營內部訊息指出，林飛帆接任台灣民主基金會副執行長是高層屬意人選，由於民主基金會長期支持國際民主、人權運動，且林也有高度意願。

黃揚明說，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共將曾贊助台灣民主基金會的企業列入黑名單，當時林飛帆就曾以董事身份抨擊中國大陸無權懲戒、干涉民主基金會運作，呼籲各界聲援。他強調，目前林飛帆也是民進黨智庫「新境界基金會」董事、青平台基金會董事，若確定接任台灣民主基金會專任副執行長後，將成為該基金會最年輕的專任副執行長。