陸稱台芒果「有害蟲」祭禁令　綠：每逢政治爭議就挑一種農產品下手

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦21日以台灣芒果驗出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，宣布從今起暫停台灣芒果輸入，由於適逢台灣大選年，時機相當敏感。民進黨團22日回應，芒果外銷到中國僅佔產量0.5%，但還是很遺憾，上次講我國香蕉、蓮霧有蟲，海峽論壇舉辦後又變沒有蟲，只要中國有任何政治爭議，就會挑一個農產品下手，要對無理打壓表達最大譴責。

民進黨書記長莊瑞雄表示，只要選舉一到，中國要干預台灣大選有好多招數，其中包含十部曲，共機共艦擾台、禁止台灣產品輸出、統派團體干擾選舉、補助親中人士機票、共諜組織滲透軍營、外交系統打壓、台辦台商操作抗議、裝神弄鬼協力在野黨、錯誤訊息騷擾全球友邦、蠻力排除我國國會加入國際組織。

莊瑞雄指出，中國片面禁止台灣水果輸出，這幾年中國大陸是非常大水果市場，2018年台灣輸出比例佔23.2％、到去年佔12.9％，政府也因應中國一貫不友善舉動、做出市場分散，第一輸出大國變美國、第二日本，到今年外銷中國比例更降到9.1％。

莊瑞雄表示，昨天芒果部分，外銷到中國僅佔產量0.5%，但還是很遺憾，介殼蟲已經變成中國新型統戰工具，這樣蠻橫手段無助兩岸和平，2012年時中國跟菲律賓因為黃岩島主權爭議，中國說菲律賓香蕉、木瓜、鳳梨有蟲，只要中國跟你有任何政治爭議，就會挑一個農產品下手。

莊瑞雄指出，上次講我國香蕉、蓮霧有蟲，海峽論壇舉辦後又變沒有蟲，要對這樣無理打壓表達最大譴責。大國要有一定風範，動不動拿農產品開刀，實在非常蠻橫，也對兩岸關係穩定毫無助益。