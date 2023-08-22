民進黨：藍白擁核汙名化綠電　「一邊罵綠電、一邊抱綠電」

▲民進黨新聞部主任張志豪。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人張志豪今（22日）表示，綠能產業都有清楚的法律限制和規定，國民黨及民眾黨一再為了政黨私利，藍白總統參選人侯友宜、柯文哲和立委參選人不斷用政爭口水醜化並污名化綠能，目的就是擁護核能，尤其國民黨擁核幫又想大賺核電財，主張重啟核四，犧牲國家發展長遠所需的綠電，戕害台灣產業競爭力，令人遺憾。

張志豪表示，國民黨為了擁核，配合侯友宜提出全面重啟核電主張，黨籍立委參選人近期可說是無差別攻擊綠能發展，但在野黨及候選人應理性論辯，提出更多的能源願景和政策，政治攻防不應傷害綠能發展，此外，民眾黨總統參選人柯文哲日前也在臉書發文批評政府能源政策失敗，讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，根本是自相矛盾的「罵綠電、抱綠電」。

張志豪說，民進黨推動的政策都不對也不行，柯文哲主張的都可以，甚至大幅加碼說2030年再生能源比例要達到40％，卻一再攻擊扭曲民進黨發展綠電，不僅大抄民進黨政府現行的能源政策，甚至再生能源還高達4成，但卻沒任何想法和做法。

張志豪指出，民眾黨和國民黨就是一個樣，「一邊罵綠電、一邊抱綠電」，民眾黨及黨籍議員候選人都曾接受能源公司的政治獻金；至於國民黨更是嚴重的雙重標準，國民黨一邊罵綠能，但一邊投身綠能產業，「抹黑綠能是貪贓，獨董位子搶著當」，國民黨人自己身兼綠能產業的董事或獨立董事，更接下不少政府重要的綠電工程，包括國民黨總統參選人侯友宜的國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸。

張志豪再問國民黨立委參選人徐巧芯、王鴻薇等人，請以同樣標準檢視這些國民黨的「馬友友」高官們，不要雙標，請問他們是不是也應該全部請辭？還有請不要為了政黨私利擁核，一再用政爭口水扭曲攻擊綠能，請問侯友宜說要全面重啟核電，把核廢料打到地底下，但究竟放在台灣現在哪一個地方，到現在還沒有答案，如果要把核廢打到地下，請先回答核廢料放哪個縣市，如果都不是，那放台北徐巧芯、王鴻薇的家？