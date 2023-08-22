甩「綠友友」質疑　民進黨：國民黨涉入綠能公司更多

▲民進黨質疑國民黨總統參選人侯友宜也曾出席綠能活動。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

能源議題成為選戰攻防焦點，藍營近日質疑綠營與綠能產業關係密切，是「綠友友」靠綠電發大財，對此，民進黨發言人林楚茵今（22日）回嗆，國民黨雙標又偽善，國民黨總統參選人侯友宜的國政顧問召集人杜紫軍曾擔任森崴能源董事，6月29日陪侯出席能源政策記者會提出全面恢復核電，可見「支持核能是工作，賺綠能是生活」，實在令人不齒。

林楚茵表示，國民黨想要毀滅綠能，但是也不能讓核能借屍還魂、死而復生，核廢料問題至今還無法處理，侯友宜擔任新北市長期間也能躲就躲、能閃就閃，可見核廢料如何處置，問題始終無解。

林楚茵痛批，國民黨一面摧毀綠能、一面搶當綠能公司獨董及董事，包括侯友宜國政召集人杜紫軍、國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄以及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸等人，國民黨根本是虛偽雙標。

林楚茵質疑，國民黨涉入的綠能公司更多，卻只挑一家公司惡意連結，是要摧毀綠能，讓台灣能源出問題嗎？雲豹是一間公開發行的上市公司，如有不法，應該具名去跟檢調及相關單位檢舉，大家應該用相同標準檢視，國民黨再怎麼抹黑也不可能讓核能回來。

林楚茵強調，綠能及電廠開發需要中央地方合作，國民黨愛拿照片說故事，但新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美都有出席綠能記者會，若按照國民黨邏輯，是不是國民黨從上到下也「一條龍綠電吃到飽」？這些在地方的國民黨縣市長站在綠電身邊，而這些藍營高官也都搶到獨董賺飽飽，是不是也因為與國民黨關係良好？國民黨也應該對外自清說明。