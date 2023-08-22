轟中美洲議會「排台納中」可笑　綠黨團喊話朝野：共提決議譴責

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中美洲議會（PARLACEN） 於當地時間8月21日上午，通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，外交部22日宣布，即日起正式退出中美洲議會。民進黨團表示，這是中國干預台灣大選一部分，相關決議案將台灣國會排除在外，更接受非民選的中國人大會參與，非常可笑，在立法院開議後，希望朝野黨團做出正式決議，對這件事情嚴厲譴責。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，中國蠻力阻擋台灣在國際組織運作，中美洲議會的宗旨，是推動、擴大中美洲國家合作，鞏固民主政治，促進中美洲統合跟和平；但中國既不民主又是不穩定的「麻煩製造者」；去年7月中美洲銀行總裁訪台就指出，中美洲核心8國沒有一國和中國建立關係後，在投資上有顯著獲益。

莊瑞雄指出，中美洲議會通過尼加拉瓜黨團提案「排台納中」、我國為了主權跟尊嚴主動退出，這是中國干預台灣大選十部曲之一，軍演造成台灣恐慌、片面禁止我國芒果輸入、讓農民產生民怨等，國際上有一定規範，一個大國用這樣蠻橫的手段，相信在國際上不會得到任何國家尊重。

民進黨立委蔡適應表示，民進黨團正式強烈譴責中美洲議會排除台灣擔任中美洲議會永久觀察員身份，錯誤運用聯合國2758號決議案，將台灣排除在外，這是不對的，議會參與主體是立法院，民進黨團表達嚴正抗議。

蔡適應說，這件事本身也是非常可笑。決議案將台灣國會排除在外，更接受中國人大會參與，號稱中國國會的人大會，沒有一個代表是透過人民選出，這樣卻能代表國會參與中美洲議會活動，充分顯示相關決議非常可笑，中美洲議會排除台灣永久觀察員身份、排除民主國會卻接納不曉得什麼是選舉的橡皮圖章。

蔡適應指出，在立法院開議後，希望朝野黨團做出正式決議，對這件事情嚴厲譴責，很清楚可以知道這是中國介選手段之一，藉此破壞台灣內部團結，呼籲全體國人團結反對中國打壓。

針對我國退出中美洲議會，國民黨則表示，我國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，此為重大的外交挫敗；國民黨一向反對中共當局打壓中華民國的國際空間，呼籲中共當局應正視中華民國存在的事實，台澎金馬的2300萬人從不附屬於中共當局之下，不應破壞台澎金馬2300萬人民參與國際事務的權利。