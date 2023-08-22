揭王鴻薇拿綠能公司50萬政治獻金　謝佩芬批雙標

▲謝佩芬今天質疑王鴻薇雙標。（圖／翻攝自監察院政治獻金公開查閱平台）

記者呂晏慈／台北報導

能源議題近期成為選舉攻防焦點，藍營猛轟綠營靠綠電發大財，國民黨立委王鴻薇今（22日）指控，民進黨的非核家園政策，是設計了一套能讓民進黨政商關係延伸、「綠友友們」賺到爆的制度。不過，民進黨立委參選人謝佩芬透過臉書貼出一張「台泥彰和綠能」公司捐贈新台幣50萬元給王鴻薇的圖片，批評「雙標」。

王鴻薇上周批評，民進黨假發展綠電的名義，行「賺飽」之實，台電機年虧損4千億元，是因為採購綠電不敷成本；今天上午她更在國民黨立法院黨團記者會質疑，再生能源產業有那麼多暴利，現在外界看到雲豹能源，賴勁麟擔任董事長，不過，還有多少跟民進黨有深厚關係和淵源的「綠友友們」，仍在再生能源產業中？

就在王鴻薇連日砲轟綠營與綠能產業關係密切之際，謝佩芬今天下午透過臉書貼出資料，顯示王鴻薇在2018年台北市議員選舉期間，接受「台泥彰和綠能」公司捐贈政治獻金50萬元。謝佩芬批評，「王鴻薇拿綠能公司50萬政治獻金，竟打綠能！這不是雙標，什麼才是雙標？」

根據監察院政治獻金公開查閱平台資料，「台泥彰和綠能」公司在2018年台北市議員選舉期間，分別捐贈50萬元政治獻金給當時競選市議員的王鴻薇、吳志剛、黃珊珊、戴錫欽等4人。