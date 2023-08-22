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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／綠>藍＋白！民進黨支持度37％　國民黨重挫5.9個百分點

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲政黨支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會22日公布最新民調，在政黨支持度部分，民進黨36.8%、國民黨17.1%、民眾黨17.8%、時代力量1.7％、基進黨1.2%。台灣民意基金會分析，民進黨支持度已超越國民黨與民眾黨的加總，八月顯然是在野陣營的空前低潮期，國民黨深陷總統提名的紛爭，而民眾黨支持度和上個月幾乎一樣，並未受惠於國民黨內亂。

台灣民意基金會分析，與上個月相比，台灣人八月政黨支持傾向再度出現重大變化，民進黨續增4.8個百分點，以3成7支持度創下2020年10月以來新高紀錄，坐穩第一大黨寶座，國民黨重挫5.9個百分點，落居第三，民眾黨略增0.5個百分點，反超國民黨0.7個百分點，時代力量和台灣基進兩個小黨在三黨激烈交鋒過程中浮浮沈沈，難以掌握自己的命運。中性選民略增 0.9 個百分點。

台灣民意基金會指出，過去一個月，國民黨深陷總統提名的紛爭，無法擺平郭台銘，黨內紛紛擾擾、群龍無首，引起可觀支持者的失望和不滿，政黨支持度下滑6個百分點是可以理解的。民眾黨方面，從716凱道群眾運動、729黨主席柯文哲開演唱會、0806四週年黨慶，不停地造勢，政黨支持度卻和上個月幾乎一樣，也沒有受惠於國民黨的內亂。

對於民進黨支持度回溫，台灣民意基金會解釋，執政的民進黨方面，因近期台美與台日關係熱絡，副總統賴清德出訪進行「準元首外交」，帶出一波小高潮，水漲船高，支持度隨之上升近5個百分點。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年8月14-15日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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