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民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會22日公布最新民調，總統蔡英文施政滿意度達48.8%、不滿意度42.3%，贊同者比不贊同者多6.5個百分點。台灣民意基金會分析，這項發現傳達了一個重要的訊息：蔡英文此刻已脫離第四度執政困境，且較上次調查，贊同者上升6.3個百分點，而不贊同率遽減6.4個百分點。不能不說是一個戲劇性的轉變。

民調數據顯示，19.4%非常贊同蔡英文施政，29.4%還算贊同，19.4%不太贊同， 22.9%一點也不贊同，6.6%沒意見，2.4%不知道或拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成二不贊同，贊同者比不贊同者多6.5個百分點。

▼蔡英文滿意度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

與上個月相比，蔡英文聲望出現明顯的變化，「總統職務表現贊同率」上升6.3個百分點，而「總統職務表現不贊同率」遽減6.4個百分點。台灣民意基金會指出，這一來一往， 使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多7個百分點，如今倒過來，贊同者比不贊同者多出6.5個百分點。這不能不說是一個戲劇性的轉變。

從長期趨勢看，蔡英文自2016年5月上台執政迄今已經歷四次執政困境。第一次執政困境從2016年11月開始，持續九個月，直到2017年8月前行政院長林全內閣總辭，由當時台南市長賴清德接任，讓蔡總統民意支持度谷底狂飆16.6個百分點，一舉脫離執政困境，惟因當時民怨沸騰，執政包袱太重，第二次執政困境從2017年11月開始，這次持續長達19個月，其間經歷2018九合一地方選舉的重大挫敗，直到隔年6月，因為香港反送中運動及2020總統大選開打才結束。

第三次執政困境是2022年12月開始，持續五個月，這是因2022年九合一地選舉民進黨大敗所致，第四次執政困境是從2023年6月開始，2023年8月結束，才持續三個月就結束，對 2024 總統大選民進黨與賴清德選情無異是一個好消息。但因為不贊同蔡英文國家領導方式的人還有四成二，表示長期積累民怨還在，未來仍不可掉以輕心。

民調也調查民眾如何看待行政院長陳建仁表現，數據顯示，15%非常滿意，33.9%還算滿意，20.6%不太滿意，16.1%非常不滿意，8.9%沒意見，5.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成九基本上滿意過去半年多陳內閣整體施政表現，三成七不滿意。

▼陳建仁民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年8月14-15日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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