　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退黨震撼彈發酵一夜！徐耀昌發布聲明後首露面　臉掛滄桑笑容

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

前苗栗縣長徐耀昌22日凌晨發出聲明宣布退出國民黨，在政壇投下震撼彈，也讓國民黨2024選戰埋下變數。在退黨聲明發酵一夜後，今一早媒體前往徐耀昌住家，但對於退黨一事，徐則婉拒受訪，「不方便、不方便啦」，不願再多作回應。

▲▼苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨，媒體前往住家堵訪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨，媒體前往住家堵訪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐耀昌10日出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，過程中還疑似口誤、高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨！」事後國民黨中央考紀會來函，要求他於10天內對此不妥言論陳述意見。徐耀昌凌晨在臉書發出聲明感慨，「收到這紙公文，我雖有心裡準備，但仍感到無比痛心與惆悵」，並宣布退出國民黨，「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」

經一夜發酵後，一早媒體前往徐耀昌住家探訪，徐耀昌神態輕鬆，臉上雖然掛著笑容，但卻多了一絲滄桑感，不難想見凌晨宣布退黨的惆悵。面對記者詢問「可不可以稍微講一下？」徐則委婉拒訪，「不方便、不方便啦，改天、改天啦！口頭齁，心裡還沒準備。」現場媒體問及「怎麼會半夜突然宣布退黨？」徐則簡短地說「聊天啊！聊一聊這樣，也沒有特別的那個。」對於退黨一事不願再多作回應。

ET快訊
高雄人妻待小王家　老公抓姦「3打1」爆衝突
《好聲音》女副導遭控霸凌「被休假了」！再嗆：你們還想怎樣
人夫偷吃女下屬　她門一開「見2人快脫光」
「台版大谷」飆速6K無安打！　10:0扣倒日本
iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　1設計防斷裂
快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

退黨震撼彈發酵一夜！徐耀昌發布聲明後首露面　臉掛滄桑笑容

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

徐耀昌退黨！鍾東錦心痛提「黨中央的冷漠」：尊重前縣長決定

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

「賴蕭配」基層超期待　成局就差2關卡

徐耀昌凌晨宣布退出國民黨　藍議員預判：他會再選立委

黃國昌土地涉違規設停車場　新北市府擬開罰6萬元

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

快訊／徐耀昌凌晨宣布「退出國民黨」：黨內必須有人扮演烏鴉

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

台南二監受刑人出獄　30人開豪車高調接風

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

醉撞太魯閣…列車受損卡半路！　害370旅客「懸空接駁」畫面曝

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

退黨震撼彈發酵一夜！徐耀昌發布聲明後首露面　臉掛滄桑笑容

民調／蔡英文施政滿意度回到49％　「已脫離第四次執政困境」

徐耀昌退黨！鍾東錦心痛提「黨中央的冷漠」：尊重前縣長決定

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

「賴蕭配」基層超期待　成局就差2關卡

徐耀昌凌晨宣布退出國民黨　藍議員預判：他會再選立委

黃國昌土地涉違規設停車場　新北市府擬開罰6萬元

館長取樣2.6萬人「92%不支持賴清德」　怒轟：哪來4成支持度

快訊／徐耀昌凌晨宣布「退出國民黨」：黨內必須有人扮演烏鴉

李多慧跳一半吹怪風「百褶迷你裙當眾噴飛」！　她驚恐嚇壞影片瘋傳

股王爭霸！世芯-KY跳空漲停至2380元　一度超車信驊

玩澳洲9.98萬起！到世界首個跨年城市迎新年　熱門樂園票券5折

提供陪伴與培力　桃園新移民女性關懷協會致力多元創業

生技股保瑞、晨暉整併策略結盟　晨暉早盤大漲近3成

高雄深夜3打1！人妻深夜待小王家　老公衝現場抓姦爆衝突

台灣首度在威廉波特少棒擊敗日本　 50年來首次連2場無安打

LEXUS「入門全新休旅」開賣！1.5升油電油耗23.2km／L　台灣年底見

賴勁麟請辭雲豹能源董座　早盤股價小跌1元

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

萌汪信義街頭「溜滑板」　吸路人目光：不敢相信

政治熱門新聞

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

館長取樣2.6萬人92%不挺賴：哪來4成支持度

快訊／大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

館長怒噴「美麗島民調」收新台幣：狗民調

徐耀昌宣布退出國民黨　藍議員：他會再選立委

ET民調／侯友宜支持度25.6%超車柯文哲　賴清德下滑0.2個百分點

賴品妤嗆核電燒到自己　他看賴勁麟請辭幫止血：好像懂了

黃國昌土地涉違規　新北市府擬罰6萬

分析／郭台銘823宣布選總統？　「肥皂劇」演至9月民調恐再崩跌

明年國防總體預算6068億創歷史新高　蔡英文：GDP佔比達2.5%

明年總預算　歲入歲出創歷史新高

柯文哲：台灣與大陸是「特殊關係」

「賴蕭配」基層超期待　成局就差2關卡

更多熱門

相關新聞

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

侯友宜感性談妻子「真的欠她太多」　盧秀燕看完喊：有洋蔥

今天是七夕情人節，國民黨總統參選人侯友宜於臉書發布影片，感性談到妻子任美玲，謝謝她陪伴他大半輩子，真的非常愛她，「但我真的是欠她太多了」，而台中市長盧秀燕看完也留言，「這影片有洋蔥」。

徐耀昌退黨！鍾東錦：尊重前縣長決定

徐耀昌退黨！鍾東錦：尊重前縣長決定

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

15萬贓物消失！男持刀搶金飾加工廠　身上搜到毒品

15萬贓物消失！男持刀搶金飾加工廠　身上搜到毒品

獨／持刀匪強劫金飾加工廠　「3工具+5斷點」曝光

獨／持刀匪強劫金飾加工廠　「3工具+5斷點」曝光

關鍵字：

徐耀昌退黨國民黨苗栗鍾東錦影音

讀者迴響

熱門新聞

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

午後雨擴全台　颱風可能生成時間曝

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

呱吉批網路亂象：連余爸爸都戰是腦子壞了？

友達廠長驚傳猝逝　同仁：「有事，我扛」成絕響

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面