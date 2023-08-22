退黨震撼彈發酵一夜！徐耀昌發布聲明後首露面　臉掛滄桑笑容

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

前苗栗縣長徐耀昌22日凌晨發出聲明宣布退出國民黨，在政壇投下震撼彈，也讓國民黨2024選戰埋下變數。在退黨聲明發酵一夜後，今一早媒體前往徐耀昌住家，但對於退黨一事，徐則婉拒受訪，「不方便、不方便啦」，不願再多作回應。

▲苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨，媒體前往住家堵訪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐耀昌10日出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，過程中還疑似口誤、高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨！」事後國民黨中央考紀會來函，要求他於10天內對此不妥言論陳述意見。徐耀昌凌晨在臉書發出聲明感慨，「收到這紙公文，我雖有心裡準備，但仍感到無比痛心與惆悵」，並宣布退出國民黨，「國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂。」

經一夜發酵後，一早媒體前往徐耀昌住家探訪，徐耀昌神態輕鬆，臉上雖然掛著笑容，但卻多了一絲滄桑感，不難想見凌晨宣布退黨的惆悵。面對記者詢問「可不可以稍微講一下？」徐則委婉拒訪，「不方便、不方便啦，改天、改天啦！口頭齁，心裡還沒準備。」現場媒體問及「怎麼會半夜突然宣布退黨？」徐則簡短地說「聊天啊！聊一聊這樣，也沒有特別的那個。」對於退黨一事不願再多作回應。