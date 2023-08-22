徐耀昌退出國民黨　他揭幕後原因：站隊苗栗「無黨籍」聯盟

▲徐耀昌去年縣長選舉期間，曾以「路過」為由，現身鍾東錦競選場合。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌日前出席造勢活動喊出「下架國民黨」，今（22日）凌晨在臉書宣布宣布退出國民黨。對此，無黨籍立委參選人、苗栗縣議員曾玟學表示，從去年縣長選戰期間，許多現任立委、議長力挺退出國民黨的苗栗縣長鍾東錦，站隊態勢明確，今年立委初選更被視為縣長選戰延長賽，「無黨籍」聯盟態勢越來越明確，對比欲振乏力的國民黨，該聯盟集結更大的影響力。

曾玟學今天透過臉書分析苗栗政局指出，徐耀昌宣布退出國民黨，為地方政壇投下震撼彈，但從去年鍾東錦退黨參選後的各種發展看起來，這結果並不會讓人太意外，去年縣長選戰時任縣長徐耀昌、海線立委陳超明、現任議長李文斌等國民黨大咖皆力挺鍾東錦，許多鄉鎮市長及議員也跟進以無黨籍參選，站隊態勢明確。

曾玟學直言，「在苗栗，派系間的合縱連橫一直都是選舉的重點，其影響力甚至可說比政黨大」，例如，前陣子的徐耀昌和邱鎮軍的立委初選，鍾東錦和李文斌便力挺徐耀昌，地方四處可見合掛看板及布條，由於邱鎮軍去年支持的是國民黨提名的縣長候選人謝福弘，當時兩軍對抗激烈、殺到刀刀見骨，因此這場初選也有人認為是縣長選戰的延長賽。

另一方面，曾玟學補充，另外一邊的海線立委陳超明也因為有案在身遭國民黨停權，本次以無黨籍參選連任。

曾玟學表示，從這些過程來看，以鍾東錦為首，包含徐耀昌、陳超明、李文斌及十多位議員在內的「無黨籍」聯盟態勢越來越明確，對比已老態龍鍾、欲振乏力的國民黨，這個無黨籍泛藍聯盟的集結具有更大的影響力，因此，在苗栗要觀察政壇發展，政黨並非重點，各派系、山頭間的合縱連橫更加重要。