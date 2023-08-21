快訊／蔡英文最後總預算　2400字「8年施政成績畢業感言」全文

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報，這是她8年執政最後一本總預算案，她也在會中發表一段長達2400多字的談話，猶如執政8年畢業感言，細數過去幾年的執政成績。蔡英文強調，自己所做的是投資未來，不是債留子孫，「政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。

蔡英文在會中表示，政府加大對基礎建設的投資，也是8年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一。她強調，她所做的就是投資未來，不是債留子孫，而是開源節流、穩健財政、壯大國家。

蔡英文說，她的任期剩下不到一年，執政團隊仍一本初衷，謹守財政紀律，持續為建設國家、照顧人民、壯大台灣，打下更好、更堅實的基礎。



蔡英文表示，明年度的中央政府總預算，歲入2兆7,092億元，和歲出2兆8,818億元，都再度創下歷史新高；與此同時，即便面臨疫後全球經濟放緩，但台灣經濟情勢穩健，帶來稅收成長，明年依法編列了1,150億的還債金額，也創下23年來的最高。

蔡英文說，最近，很多關於政府財政的討論，也充斥許多不實指控，有些人的疑惑是，蔡英文政府8年預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比卻能夠減少。

她指出，原因在於，台灣的總體經濟規模變得更大了，台灣的整體國力變得更強了，讓政府有能力做更多事，也有餘裕還更多的債。她說，台灣的GDP，從上任時，2016年的17.5兆，大幅成長到今年的23兆，成長了將近6兆，成長的幅度，超過兩年的中央政府總預算。

另外，蔡英文說，從2016到2022年，台灣平均經濟成長率是3.4%，高於全球平均。即使受到今年全球經濟衰退的影響，但台灣從2016年到2023年上半年的平均成長，仍然是亞洲四小龍第一，也因此從2017年起，總預算連續六年有歲計賸餘，甚至連續五年賸餘超過千億。

蔡英文表示，台灣的經濟成長，要歸功於2,300萬人民的共同打拚，但這8年台灣經濟脫胎換骨的關鍵之一，就是政府加大對基礎建設的投資，而其中以特別預算支應的「前瞻基礎建設」，更加強了投資的力道。

蔡英文指出，基礎建設的強化，迎來投資台灣大爆發。這幾年下來，投資台灣三大方案，加上境外資金回台審查金額超過2兆，外資加碼投資臺灣也增加2兆，驅動台灣經濟成長動能。

她表示，台灣搶在美中貿易變局前，快速推動產業轉型，不僅讓台灣挺過全球百年大疫，維持經濟穩健成長，還搶進全球供應鏈重組的關鍵位置，更扭轉了過去依賴中國單一市場的路徑。

蔡英文說，經濟成長的果實要和全民共享，受到百年大疫衝擊的台灣人民和產業，政府有責任要拉大家一把。這幾年來，加薪、減稅、增福利；在疫情中，團結防疫守台灣，以特別預算因應各項防疫需求、產業協助外，還發放三倍券、五倍券，在疫後時代，再以特別預算撐住產業動能，還全民普發6000。

蔡英文表示，更重要的是，謹守財政紀律，在她上任時，中央政府的長期債務，已經累積達到5兆3,988億；而在她的任內，總預算舉債923億，特別預算舉債1兆1,237億。我們總共舉債1兆2,160億，但也還債達到7,810億。

「我們有借有還。」蔡英文說，到了今年7月底，包括總預算和特別預算，中央政府的實際債務是5兆8,338億，只增加了4,350億；長期負債比，則是從2016年的33%，下降到今年7月底的27.2%。

蔡英文舉例，今年瑞士洛桑管理學院（IMD）的「財政情勢」評比，台灣從2016年的第12名，大幅進步到第6名。同時，台灣的整體競爭力，從2016年的14名進步到第6名；在人口超過兩千萬的經濟體中，連續三年蟬聯全球第一，「這些數據都是公開透明，並且依法受立法院和審計機關監督，我們必須強調，政府不可能做假帳，國際評比更不可能說謊」。

蔡英文說，一個企業，要不斷投資先進製程，才能永續成長，相對地，一個國家也是，蔡英文政府做的，就是投資未來，不是債留子孫；蔡英文政府做的，是開源節流、穩健財政、壯大國家。

「我知道有人會說，數字冷冰冰。但我要告訴大家，數字不是冷冰冰，數字會說話，而且，建設和福利也是活生生，在大家的生活周遭」。蔡英文強調，行政院所報告的113年度總預算中，社福支出金額最高，也增加最多，其中長照總體預算，從2016年，只有54億，到今年647億，明年更會達到876億。

蔡英文表示，少子女化對策的預算，今年首次突破千億，明年更將創下1,201億的新高，會持續提升「長照2.0」，也會繼續推動「0到6歲國家跟你一起養」，照顧更多長輩，幫助年輕家庭減壓。

至於預算金額次高的是教科文支出。蔡英文表示，政府由中央投入包括前瞻預算的323億，協助地方在兩年內，完成全國3,400多所學校「班班有冷氣」的不可能任務；進一步落實教育平權，是努力不懈的目標。

另外，蔡英文也提到，副總統賴清德所提議的，「減免私立大專學雜費每年3萬5千元」的計畫，已經編入明年度的總預算，預計明年2月的新學期開始實施，219億的相關預算全數新增，不會排擠既有的教育資源。

蔡英文說，除了護國神山，台灣也要孕育護國群山，明年度，整體科技發展預算也逼近2千億元，六大核心戰略產業的推動預算也有所成長，而明年度淨零轉型的預算，也將比今年成長45%，達到將近1千億元的規模，「台灣要在全球追趕2050淨零排放的道路上，大步前進」。

在國防改革方面，蔡英文說，也有逐步展現成果，陸軍八輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠，空軍的勇鷹號高教機已經完成16架交機，F-16A/B型戰機性能提升，今年底將完成全數141架改裝工程，海軍、海巡的國艦國造，到今年底，將交船91艘各式艦艇，而第一艘潛艦原型艦，也可望在下個月如期下水。

蔡英文表示，同時也如火如荼改善國軍營舍環境，總共103案、222棟的「興安專案」計畫，明年將有豐碩的進度，到明年底，我們預計完成90案，超過6萬名國軍弟兄姊妹，在軍旅生涯中，將有更舒適的生活環境。

蔡英文指出，相較於2016年的3,596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%，「台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，也爭取更多國際支持」。

蔡英文說，要守護國家，也要建設地方，均衡城鄉發展也是我們重要的施政方向，在她剛就任時，整體公共建設預算，只有約3,000億，今年已經超過5千8百億，明年將會再成長，達到5,886億，其中包含了844億的前瞻預算。

蔡英文指出，政府也逐年增加對地方的協助，明年度統籌稅款及一般性補助款，將成長10%，達到6,346億，再加上各部會計畫型的補助，對地方財政挹注規模，將突破9,000億元；在中央的協助下，地方政府的財政也有所好轉，「我們不會讓地方破產，我們一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧」。

蔡英文說，明年度的中央政府總預算，是8年執政最後一本總預算，但執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣。