柯文哲年輕人支持度流失　林濁水點「1特質」：各黨都應警惕

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會18日公布2024總統大選最新民調，在年齡部分，除了25至34歲選民外，其他各年齡群皆呈現一面倒看好民進黨總統參選人賴清德當選。對此，民進黨前立委林濁水分析，年輕人對民眾黨總統參選人柯文哲的支持度流失，令人感慨於年輕人的善變，同時他也強調，年輕人善變的特質，各黨都應該警惕。

根據民調數據顯示，若從年齡來看，20至24歲有55%看好賴清德，32%看好柯文哲，無人看好侯友宜；25至34歲有40.7%看好賴清德，40.3%看好柯文哲，10.1%看好侯友宜；35至44歲有50%看好賴清德，25%看好柯文哲，16%看好侯友宜；45至54歲有58%看好賴清德，16%看好柯文哲，14%看好侯友宜；55至64歲有65%看好賴清德，15%看好侯友宜，11％看好柯文哲；65歲及以上則有67%看好賴清德，12%看好侯友宜，4.9%看好柯文哲。

對此，林濁水18日在臉書發文分析，最新民調中，年輕人對柯文哲的支持度流失，輸給賴清德，令人感慨於年輕人的善變。在年輕人對賴清德支持度低迷時的5月，總統蔡英文被問到「有年輕優勢的支持度為什麼無法轉移給賴清德」時回答「當總統是沒辦法教的」。

然而，林濁水指出，當月總統民調信任度為48.3%，20至29歲是49.1%、30至39是48.7%，落差不到1個百分點，可謂蔡英文已不存在優勢。相較於鼎盛時期領先15個百分點，年輕人善變特質，讓蔡英文在年輕人中的優勢已完全不存在了。

「有什麼當總統能教不能教的問題？何況蔡英文年輕人支持度再高也輸柯文哲，而如今賴清德則領先了柯文哲。」林濁水強調，無論如何，年輕人善變的特質，各黨都應該警惕。