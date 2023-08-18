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賴清德率特使團出訪巴拉圭返台　林佳龍：共同價值上深化兩國合作

▲▼總統府秘書長林佳龍隨副總統賴清德出訪友邦巴拉圭。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲總統府秘書長林佳龍隨同副總統賴清德出訪友邦巴拉圭。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德率特使團出席友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，於18日上午返抵國門。對此，總統府秘書長林佳龍表示，感謝巴拉圭政府對我方特使團的熱情接待，未來台灣與巴拉圭將在民主、自由、人權的共同價值之上，深化各項合作；此外，也感謝美方協助過境安排，特別是僑胞朋友為台灣發聲，支持台灣國際參與。

林佳龍表示，副總統賴清德代表總統蔡英文率特使團前往邦交國巴拉圭祝賀新任總統貝尼亞就職典禮，並傳達台灣人民的祝福，也與多國元首交流互動。途中過境美國紐約、舊金山後，今日清晨已經平安返抵國門，要謝謝國人的支持與關心，讓出訪成果豐碩也畫下圓滿句點。

▲▼副總統賴清德出使巴拉圭訪團抵達紐約，出席僑宴 ，駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接機。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德出使巴拉圭訪團抵達紐約。（圖／總統府提供）

林佳龍說明，感謝巴拉圭政府對我方特使團的熱情接待，我方也對前總統阿布鐸在過去五年任期中，積極著力於兩國人民的邦誼致上謝意，卸任總統阿布鐸是終身參議院參議員，未來也會以此身份，持續協助兩國各項合作計畫。

林佳龍指出，新任總統貝尼亞，將以教育、衛生醫療及就業等面向做為施政主軸，台灣與巴拉圭將在民主、自由、人權的共同價值之上，深化各項合作。在教育上，將持續推動台巴科技大學合作計畫，讓巴拉圭繁榮發展的生力軍，成為兩國增進邦誼合作的重要橋樑；在公衛醫療方面，我國也將協助巴拉圭的公立醫院行政作業全面資訊化，未來再朝向智慧化醫療服務。

▲▼副總統賴清德訪團出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德訪團出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮。（圖／總統府提供）

此外，在就業方面，林佳龍透露，去年台灣已派出產業考察團到巴拉圭參訪，期盼能在紡織產業、電動巴士以及食品加工業有進一步合作的機會，有助於協助巴拉圭的工業化發展，創造在地就業，台灣的產業也有機會以巴拉圭為門戶，拓展南美市場、行銷全球。

林佳龍表示，他也感謝美方協助過境安排，特別是僑胞朋友，無論在紐約、舊金山或巴拉圭，熱情歡迎及接待，特使團也代表蔡英文及人民感謝僑胞為台灣發聲，支持台灣國際參與。此行出訪，蔡英文總統特使團完成「深化台巴兩國邦誼」和「拓展台巴兩國合作」兩大任務，相信未來在雙方努力下，將持續促進兩國繁榮發展、也會更加緊密合作。

▲▼副總統賴清德出訪巴拉圭，過境紐約，特別參訪大都會球場Jackie Robinson大廳及名人館 ，林佳龍及蕭美琴等人隨行。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德出使巴拉圭訪團，過境紐約時特別參訪大都會球場。（圖／總統府提供）

林佳龍強調，未來將以民主、自由、人權為核心價值，致力於印太地區的和平穩定，台灣是世界的一份子，民主自由是世界共通的價值，他們會堅定捍衛守護、共同站穩腳步，持續作為國際社會良善力量，為區域和平穩定發揮更大貢獻。

▼賴清德「副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮」發表返國談話。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德「副總統特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮」發表返國談話。（圖／總統府提供）

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賴清德巴拉圭貝尼亞美國僑胞林佳龍蔡英文特使團

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