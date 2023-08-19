大陸恐中止ECFA　她轟民進黨還在作夢：有本事吵架就要有底氣對抗

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／國民黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國大陸商務部4月12日對台灣展開貿易壁壘調查，相關調查結果於17日出爐，商務部發言人束珏婷控訴，調查結果認為台灣對中國大陸的貿易措施，涉嫌違反WTO的「非歧視原則」、「普遍取消原則」，後續將結合調查情況，依據有關規定，採取對應措施。對此，台北市議員李彥秀今（19日）在臉書表示，民進黨應該拿出作為，並痛批「台灣經濟八年最糟，民進黨還在最春秋大夢！」

李彥秀指出，台灣禁止進口中國大陸的產品範圍，近年來呈現擴大趨勢，本次調查的涉及產品，已從立案時的2455項調整至目前的2509項，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。值得注意的是，調查將在10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是「台灣總統大選投票前一天」。

李彥秀認為，中國大陸藉由「貿易壁壘調查」及ECFA的存續，試圖影響台灣的政治的意圖非常清楚；就如同在國際上持續搶我邦交國、打壓台灣國際空間。但，另一方面，台灣對中國大陸產品有沒有「歧視」？看看滿街的歐洲、美國、日本、韓國汽車，卻沒有一部比雅迪；市場上都是美國蘋果、日韓水梨，卻看不到任何一顆中國大陸蘋果、水梨。答案也是路人皆知。

李彥秀提醒，兩岸關係好，雙方有互信，一切都好談，中國大陸都可以讓；但是，回到真槍實彈的商業談判、政治角力，每一項讓利與歧視都會被攤在陽光下檢視，要民進黨「有本事吵架，就要有能力和解，就要有底氣對抗！」

李彥秀提到，去（2022）年台灣對中國大陸、香港的貿易順差仍高達1,004億美元，如果按照中方統計，台灣對中國大陸的順差更高達1,565億美元，中港仍是台灣最重要的出口市場，台灣去年整體貿易順差為514億美元，如果沒有來自中國大陸鉅額的貿易順差，台灣已經是嚴重的「貿易逆差國」，她直言，面對中國大陸的調查，以及未來可能終止或是部分終止的ECFA關稅優惠，民進黨政府不能只有「我方並未違反WTO規範，痛批中國大陸此舉屬於政治動機」的膝蓋式反射。

李彥秀接著怒批，過去蔡英文宣稱ECFA是糖衣毒藥，現在對岸即將在沒有互信基礎的情況下，不願意繼續讓利，民進黨政府就應該協助產業做好應變，降低對經濟與產業的衝擊！

她痛批，蔡英文不斷宣傳「台灣經濟20年來最好」，昨（18日）卻被主計總處打臉，最新經濟預測，今年全年GDP（國內生產毛額）成長率為1.61%，創8年來最低，「保二」確定無望，還有賴以生存的國際貿易，出口連十一黑，進口連九黑！「台灣經濟8年最糟，民進黨還在作春秋大夢！」