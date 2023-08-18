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蔡總統訪視苗栗客家文學花園　持續打造客家新文化

▲▼蔡英文總統今天下午在客委會主委楊長鎮及苗栗縣長鍾東錦陪同下，參觀在公館後龍溪畔的客家文學花園展區內藝術季展品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲蔡英文總統今天下午在客委會主委楊長鎮及苗栗縣長鍾東錦陪同下，參觀在公館後龍溪畔的客家文學花園展區內藝術季展品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

蔡英文總統今(18日)由客委會主委楊長鎮陪同到苗栗，訪視浪漫臺三線藝術季與苗栗公館客家文學花園。蔡總統強調，正因為有許多夥伴的支持，我們的客家政策及「前瞻基礎建設計畫」在推廣客家文化上，才能發揮成效，未來將會持續打造新的客家文化，展現臺灣的美好，也讓世界看見臺灣的客家。

蔡總統下午抵達苗栗公館客家文學花園後，先是聽取苗栗縣政府文化觀光局簡報客家文學花園規劃，並聽取第2屆浪漫臺三線藝術季總策展人財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛簡報整體策展內容。

▲▼蔡英文總統今天下午在客委會主委楊長鎮及苗栗縣長鍾東錦陪同下，參觀在公館後龍溪畔的客家文學花園展區內藝術季展品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼蔡英文總統今天下午在客委會主委楊長鎮及苗栗縣長鍾東錦陪同下，參觀在公館後龍溪畔的客家文學花園展區內藝術季展品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

隨後，蔡總統在楊主委陪同及策展人林怡華的導覽下，參觀在客家文學花園展區內的藝術季展品，包括有烏克蘭藝術家詹娜・卡德羅娃（Zhanna KADYROVA）〈Palianytsia，圓麵包〉、日本藝術家岡部昌生〈傾聽石頭的聲音〉、日本藝術家久保寬子〈臺灣泥足〉、美國藝術家柯迪‧柯布（Cody COBB）〈遠方綻放〉及臺灣藝術家廖建忠創作的大型石虎〈望鄉〉等5件作品。

客委會表示，為推動浪漫臺三線政策，以前瞻基礎建設特別預算補助苗栗縣政府，在公館後龍溪畔，以自然荒野手法，打造兼具人文、自然景觀特色的「客家文化特色之荒野花園」。

客委會表示，浪漫臺三線藝術季進入尾聲，8月26日將在臺中東勢林業文化園區舉辦最後一場轉客站巡迴市集與藝術巡演，現場不僅有多組音樂團體表演，也有無肉市集餐車，邀請民眾把握藝術季的尾聲，一起走訪臺三線客庄，來一趟最浪漫的公路之旅。

▲▼蔡英文總統今天下午在客委會主委楊長鎮及苗栗縣長鍾東錦陪同下，參觀在公館後龍溪畔的客家文學花園展區內藝術季展品。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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