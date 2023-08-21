七夕情人節愛伴侶也愛自己　竹市衛生局呼籲為「愛」篩檢

▲民眾可至竹市實體通路購買篩檢試劑(圖/新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的七夕情人節即將來臨，新竹市衛生局表示，根據統計暑假期間是愛滋感染的高峰期，若未做好安全防護措施，將造成終身遺憾，提醒市民朋友與伴侶共度浪漫時光的同時，應全程使用保險套及水性潤滑液，並定期進行自我篩檢，除可加強自我保護、預防愛滋病毒感染外，亦可預防淋病、梅毒等其他性傳染病，保護自己及愛人，共同守護彼此的健康。

新竹市衛生局長陳厚全表示，七夕是傳達情意的日子，浪漫過節之時，應特別注意安全性行為的重要，做好個人「保護」，正確使用保險套；此外，為讓民眾瞭解自身健康，及早發現並接受治療，市民朋友可至衛生所、合作民間團體、校園、社區藥局等處取得篩檢試劑，或使用網路訂購超商取貨，運用簡單篩檢工具在家就能做愛滋定期篩檢，兼顧隱私與便利性，鼓勵有需要的民眾多加運用。

陳厚全說，據統計延遲診斷個案約有七成是因自覺無風險或沒想過要篩檢，因此建議有性行為者至少進行一次愛滋「篩檢」；有不安全性行為者，每年至少進行1次愛滋篩檢；若有發生高感染風險性行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次；不僅保護自己也保護所愛的人，為自身健康負起責任，還能展現愛意讓彼此感情加溫，「定期篩檢」是給自己和伴侶最好的禮物。

衛生局表示，為提升民眾便利性及保護隱私，衛生局整理出以下3種方法供市民朋友領取篩檢試劑：第一、實體通路，民眾可前往合作民間團體購買，竹市販售據點有倫洋藥局、倫洲藥局、風城部屋、信芳藥局4處，部份民間團體也提供夜間及假日時段服務，詳情至活動網站查詢（https://reurl.cc/lZyX49）。

第二、自動服務機，竹市共設4台自動服務機，分別位於元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋，民眾可就近前往購買；第三、網路訂購超商取貨，每人每月可訂購1次，可選擇離家近的超商領取，另需支付45元物流費，詳情( https://reurl.cc/LXlDr7 )。提醒民眾，愛滋篩檢結果若呈陽性，無須過度驚慌，請儘速至愛滋指定醫療院所（新竹台大醫院、新竹馬偕醫院）進行確認檢驗，一起關心自己與愛人的健康。

民眾若有相關疑問，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922、衛生局防疫專線03-5355130洽詢。