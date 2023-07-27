竹市開辦低收及中低收長輩營養金補助　7／31發放入帳

▲第一次發放時間為7月31日，預計將有631位長輩受惠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

守護經濟弱勢長輩擁有健康老年生活，新竹市政府積極落實「老幼共好」施政策略，新竹市長高虹安落實政見．開辦低收及中低收入戶長輩營養金補助，每月1,000元的營養補助金，讓長輩補充營養。今年第一次發放時間為7月31日，預計將有631位長輩受惠。高虹安表示，盼透過發放營養補助金，讓生活需要幫忙的長輩能吃得營養、吃得健康。

高虹安說明，市府團隊推動各項老人福利及服務不遺餘力、積極辦理照顧長輩生活的便利措施，除了持續發放安老津貼、擴大敬老愛心卡使用項目，同時照顧經濟弱勢長輩，開辦發放營養金補助，讓長輩可以選購及補充營養食品，讓生活過得更健康。

社會處長黃佳婷表示，新開辦的低收及中低長輩營養金補助，市府會主動調查設籍竹市年滿65歲以上的列冊低收入戶及中低收入戶長者，依符合福利身分期間計算核發月數，每月發放營養補助費1,000元。

黃佳婷進一步說明，今年度規劃2次撥款，分別是7月31日及12月26日。7月發放的款項是依長輩今年1月到6月符合福利身分期間來計算核發月數並撥款；而12月發放的款項則是長輩7月到12月符合福利身分期間計算核發月數並撥款，此外，會以長輩熟悉的郵局匯款方式核撥。

社會處說明，以列冊低收入戶老人黃奶奶為例，黃奶奶自今年3月1日起有低收入戶的資格至今，所以截至今年6月，黃奶奶共4個月有福利資格，因此今年7月31日黃奶奶的郵局帳戶會收到4,000元營養補助金入帳，新竹市政府全方位照顧有需求的長輩，完善守護爺奶的健康。