青春不老舞出自信　竹市爺奶「不老派對飆舞活力show」

▲新竹市長高虹安今日親自頒獎表揚獲獎隊伍。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府關心長輩健康，重視長者生活品質，今(13)日於新竹市北區區公所大禮堂舉辦「2023不老派對飆舞活力show」，現場近300位爺奶齊聚掀起一波舞力狂潮，充分展現專屬花甲時代的健康活力與自信魅力。新竹市長高虹安也到場參與盛會欣賞爺奶們的精彩演出，並頒獎授旗予最佳演出獎的東香社區發展協會、最佳活力獎的光鎮里社區關懷據點，及最佳創意獎的康樂社區發展協會，3隊將代表竹市參加國民健康署舉辦的北區競賽，高虹安也預祝爺奶們旗開得勝，力奪金牌。

「爺奶們的精采表現完全不輸年輕人！」高虹安表示，今日一到現場就感受到滿滿的年輕氣息，長輩們展現健康活力與無限創意，不僅自行製作表演道具、服裝，更精心編排表演舞蹈，將平時練習成果盡情發揮，與各隊好手熱情飆舞，相信透過長輩們的健康活力及團隊合作，一定可以為本市爭取最高榮譽。

高虹安說，市府長期關心長輩健康，今年宣布放寬全口活動假牙補助條件，讓更多長者受惠，7月起也將升級敬老愛心卡可使用於國民運動中心場地租借，並於8月1日起再擴大開放搭乘台鐵，同時持續發放安老津貼及重陽敬老金，全方位照顧長輩。

此外，市府也整合中央與地方資源提供給長輩者們免費成人健檢、癌症篩檢以及長者整合性評估，幫助長者延緩失能的發生。未來將會持續推動各項長者福利、減輕負擔，讓長輩們更加健康、樂活又安心，打造市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的五安心城市。

高虹安今日親自頒獎表揚獲獎隊伍，並與4位90歲以上的參賽長者合影留念，也感謝社區團體及志工們無私奉獻，協助市府在社區各角落照護每位長者，盼長輩們都能走出戶外、多運動、多參加活動，盡情展現活力，樂活在新竹。

新竹市衛生局長陳厚全表示，高虹安市長相當重視長輩健康，積極落實「老幼共好」施政藍圖，市府透過醫療衛生資源整合，資源介入，提供長者整合性功能評估（ICOPE），協助長輩及早發現能導致失能的風險因子，預防、延緩失能的發生。

陳局長提到，衛福部國健署也於去年(111)年推出民眾版自評工具「國健署長者量六力」LINE官方帳號（網址：https://reurl.cc/659amd），透過簡易操作的線上自評工具即可獲得健康資訊，不論對長輩、家屬或主要照顧者都非常實用，市民朋友可多加運用。

衛生局表示，現場最高齡97歲的余奶奶，五年前就與科園社區發展協會的樂齡夥伴們一同參加市府舉辦的競賽活動。余奶奶說，每年都非常期待活動的到來，最近每天都提早到社區練著不老派對的活動，再接續著關懷據點的課程，生活過得非常愉快和充實，除了可以保持健康、快樂的初心，更能真正感受到滿滿的幸福感。

衛生局指出，不老派對飆舞活力show每年皆獲得長輩們的熱烈迴響，透過競賽不僅能鼓勵長輩將規律運動落實於生活中，更能共同見證健康樂齡的追夢精神。