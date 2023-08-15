自主健康管理縮為5天　竹市衛生局提醒：遵守防疫規範

▲自8月15日起修正自主健康管理天數由10天調整為5天。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應COVID-19疫情趨於常態性，衛福部疾病管制署經與專家小組研議後，自8月15日起，針對COVID-19篩檢陽性輕症及無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天，並取消支持性給假措施。新竹市衛生局提醒市民朋友，遵守防疫規範，一同回歸健康生活。

新竹市衛生局表示，近期國內新冠疫情趨緩，原3月20日針對COVID-19快篩陽性輕症及無症狀民眾不須通報也不需隔離之「0+n自主健康管理」政策，自8月15日起修正自主健康管理天數由10天調整為5天，並取消軍職人員、公務人員教職及學生等對象於自主健康管理期間支持性給假措施，民眾如有請假相關事宜，請依各主管機關規定的假別辦理，建議可向工作單位提出諮詢。

衛生局說明，疾病走入常態性，自主管理也調降天數，但是針對具重症風險的確診者，仍要積極應對，因此提醒65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全病史等民眾，若快篩陽性後應儘速就醫，以利取得抗病毒藥物使用，降低重症發生，並建議確診有症狀的民眾，應在家中休息避免非必要外出；若需外出請全程佩戴口罩。

衛生局指出，疫情雖趨緩但感染及傳播風險仍存在，提醒民眾養成良好的衛生習慣，落實洗手及依循防疫規範，就能降低傳播風險、回歸健康樂生活，此外，就醫和用藥資訊，可於衛生局官網https://reurl.cc/ZWLre查詢，民眾如有防疫相關疑問，歡迎撥打1999市民服務專線、防疫專線5355130或疫情通報及諮詢專線1922洽詢。