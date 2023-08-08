竹市森林動物健走趴8／20登場　變裝參加還可抽大獎

▲森林動物健走趴，無菸青春最蝦趴路線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

鼓勵民眾養成良好運動習慣，營造反菸拒毒的健康生活環境，新竹市衛生局將於8月20日在新竹公園（孔廟前廣場）舉辦「森林動物健走趴，無菸青春最蝦趴」全民健走活動。衛生局表示，因活動地點鄰近動物園，特別選定動物為主題，參加者須穿著或配戴動物相關主題服飾、配件等，邀市民朋友踴躍報名並盛裝參與，只要扮裝符合主題並完成闖關，即可獲精美小禮及抽獎券，有機會把提鍋等大獎抱回家。

新竹市長高虹安表示，健走適合各年齡層及族群一起加入，不僅能促進血液循環、增強心肺功能、有效降低罹患心血管疾病風險，還能減輕壓力、增進心理健康及改善睡眠品質。新竹市共10條健走步道皆為禁菸區，包含十八尖山步道、青青草原步道、青草湖環湖步道、17公里海岸線步道、香山濕地賞蟹步道、新竹公園等，鼓勵市民養成運動好習慣，一起累積健康資本。

衛生局長陳厚全表示，當天除了健走活動，現場還安排反菸拒毒與營養知識的闖關活動，並邀請學生舞團帶來精彩表演。現場共有3大關卡，此次活動凡報名成功且當日穿著或配戴符合動物主題，完成健走3站及3個關卡的集點章，即可獲得一份精美完成禮及抽獎券一張，獎項包含2000元商品券、後背包及2.9公升提鍋等，共計40名，讓參加者滿載而歸。

衛生局說明，森林動物健走趴活動自即日起可至衛生局官網報名(https://reurl.cc/r5jqQE)，限量名額200名，報名期限至8月16日晚上9時截止。錯過線上報名的市民朋友，活動當日開放100位現場名額，名額有限額滿為止，相關活動詳情資訊，請至「新竹市衛生局官網／便民服務／線上報名」專區查看。

另為提倡衛生福利部國民健康署推出「走路趣尋寶，全臺齊步走」全民線上競賽活動，只要於7月1日至11月17日透過健行筆記App，至全台70條指定尋寶健走步道（竹市指定尋寶健走步道為新竹公園及十八尖山），紀錄健走足跡並蒐集隱身在步道中的國民健康署虛擬吉祥物Q寶，不僅可以週週兌換健康補給，完成任務還有機會抽到按摩椅、電動滑板車及Apple watch等大獎，獎品總值高達新台幣75萬元，歡迎民眾一起揪團運動抽好禮！