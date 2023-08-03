竹市府攜手中央　15-30歲民眾每年免費3次心理諮商

▲「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，將補助每人3次免費心理諮商服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

衛生福利部公布去年國人死因統計中，自殺排行第12名，其中15到24歲族群的主要死因，自殺則位列第2名，由此可見自殺防治的重要性。新竹市長高虹安表示，新竹是座具有年輕活力的科技城市，為鼓勵青年朋友勇於求助，新竹市政府8月起配合中央推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，將補助每人3次免費心理諮商服務，協助調適心理壓力與負面情緒，打造「健康安心」城市。

高虹安說，市府團隊重視市民心理健康，自上任後即責成各局處落實自殺防治任務，包含6月召開「心理健康及自殺防治委員會議」，從前端預防宣導、發現潛在個案，到個案管理與追蹤，各階段都必須確實執行，進而防範於未然。此次市府攜手中央推出「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，補助每人3次免費心理諮商，只要掃描QRCode，就可找到鄰近的醫療院所或心理機構，陪伴年輕朋友走過低潮。

衛生局長陳厚全表示，竹市有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所共同加入此心理健康支持方案，有需求且符合條件的年輕朋友，可至衛生福利部心理健康司網站或衛生局官網，查詢竹市配合的諮商機構並進行預約，服務方式也提供「通訊諮商」之選擇，以提高使用便利性，讓諮商不再遙不可及。也提醒市民朋友，若遭遇周邊親友有情緒困擾時，不妨掌握3步驟：1問（主動關懷）2應（支持陪伴）3轉介（資源轉介），人人都可以成為自殺防治守門人，共同為守護青少年身心健康盡一份力。

衛生局說明，其他市民朋友不分男女老幼，若遇情緒困擾、沮喪或壓力時，皆可至「新竹市數位市民整合服務平台」（https://reurl.cc/QjQ6dq）預約申請免費心理諮詢服務，亦可撥打24小時1925安心專線，專線提供免費心理諮詢服務，或洽詢新竹市社區心理衛生中心（03-5355276），將有專人服務。