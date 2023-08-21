　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林海洋音樂祭4天破10萬人潮　相約明年西濱最美森林秘境見

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭藝人團體四分衛與文官處長陳璧君。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023雲林海洋音樂祭在絕美森林秘境及沙灘夕陽陪襯下精彩落幕！雲林縣長張麗善指出，音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大、更加多元，活動4天達10萬人次湧入，刷新去年6天10萬人紀錄，顯見縣府近年來推動三條崙海水浴場活化成效，各界有目共睹，明年活動將會更豐富更精采，請鄉親及全國遊客敬請期待。

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林海洋音樂祭參加人數再創新高，活動節目最後由鼓鼓呂思緯壓軸登場，台下歌迷熱情爆棚，鼓鼓一連串勁歌熱舞演出，現場氣氛嗨到最高點！今年度音樂祭集結超狂卡司有金曲歌王Leo王、聽團仔必追怕胖團、經典搖滾樂團四分衛，更有森林秘境搭配搖擺舞會、非洲鼓、Zumba及電音派對等新體驗，讓遊客完整感受三條崙海水浴場最Chill最多元的夏日風情。

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭SUP體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府文化觀光處陳璧君處長表示，根據交通部觀光局數據顯示，雲林今年度1-7月份觀光人次已達1432萬2765人次，顯現雲林觀光行銷策略成效卓越，而今年度海洋音樂祭場域更首創雲西濱海最美森林秘境區，不僅榮登遊客心目中的第一名，每日規劃風格多元的體驗課程，成功創造風格完全不一樣的特色活動。

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林海洋音樂祭泡泡水樂園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君補充，這次活動不斷有現場民眾主動分享參與活動的感受，許多民眾表示，今年活動比去年更熱鬧，北部來的遊客說，沒看過海水浴場結合森林秘境區，徹底顛覆了對音樂祭的想像，許多來自雲林不同鄉鎮的鄉親，豎起大拇指給海洋音樂祭滿分好評，活動節目豐富有趣，每天都有不同亮點，怎麼玩也不會膩。

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭藝人怕胖團 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林海洋音樂祭使雲林三條崙再現風華，且重拾雲林人過往三條崙海水浴場美好回憶，在地人更是對擁有如此絕美風景而感到身為雲林人的驕傲。雲林縣政府文化觀光處陳璧君率縣府團隊戮力合作，預計明年森林秘境區將擴大辦理，並將評估規劃活動時間延長，持續推廣雲西海岸線之美，打造專屬雲林的夏日音樂祭品牌。

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭親子玩沙同樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭森林秘境電音派對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭Zumba課程 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭淨灘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►打造年輕活潑的雲林　2023雲林電競派對決賽開戰

►老客人哭哭！租約到期...異人館斗六店熄燈　20年光陰將成追憶

►古笨港成年禮「脫絭」　205學子齊聚朝天宮「作16歲、轉大人」

►雲林「山道猴子」跑山有夠吵　「靜城專案」竟測到113分貝噪音

►婦急捧黃金衝當鋪！「賺錢不能沒良心」善心老闆幫她保住35萬

 

ET快訊
LIVE／侵犯女童拍百片惡男跳窗亡　醉撞太魯閣！撞擊瞬間曝光
快訊／竹縣政府前　驚見大天坑！
超辣女醫辣照勸世別當「猴子」！　自曝：撲街幾次
好市多「超神美食」回歸！　一票暴動：好久沒看到
賴清德支持度4成3「太離譜」　他抓疑點：抽樣失真還是策略性民
太魯閣號被撞！　370旅客「懸空接駁」畫面曝
一週「激戰前後任」懷孕！　她急問「誰的」醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2050淨零排放！推動在地企業自願減量輔導　花蓮產官學提建言

強化傷患搬運效率　護理之家捐贈南消自主研發軟式人體搬運背帶

山道的孩子變成高救護技術員　南消五大隊義消招募創意宣導

2023夏日玩樂安全FUN暑假　小小消防員大體驗

雲林海洋音樂祭4天破10萬人潮　相約明年西濱最美森林秘境見

2000人電子大廠超時工作、沒加班費遭重罰！　315間公司違法曝光

大陸公務員游12公里偷渡馬祖　上岸主動報警「我來投奔自由」

快訊／台南仁德發生住宅火警　延燒隔鄰民宅幸無傷亡

新北首推乘風破浪體驗營隊　共遊探索青春山海線風光

田寮洋水鳥保育培力開課　新北廣邀參與生態保育

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

2050淨零排放！推動在地企業自願減量輔導　花蓮產官學提建言

強化傷患搬運效率　護理之家捐贈南消自主研發軟式人體搬運背帶

山道的孩子變成高救護技術員　南消五大隊義消招募創意宣導

2023夏日玩樂安全FUN暑假　小小消防員大體驗

雲林海洋音樂祭4天破10萬人潮　相約明年西濱最美森林秘境見

2000人電子大廠超時工作、沒加班費遭重罰！　315間公司違法曝光

大陸公務員游12公里偷渡馬祖　上岸主動報警「我來投奔自由」

快訊／台南仁德發生住宅火警　延燒隔鄰民宅幸無傷亡

新北首推乘風破浪體驗營隊　共遊探索青春山海線風光

田寮洋水鳥保育培力開課　新北廣邀參與生態保育

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

同框賴清德後急喊「國民黨要加油」　陳錦祥：他選情很穩

狂咬Q彈西谷米、滑順布丁！　夏天限定「木瓜牛乳手搖杯」開喝了

墾丁最新打卡點！摩洛哥風粉色甜點店、隔壁就有沙灘秘境能玩踏浪

李玟腳痛到走不動…節目譏諷狂催：快點！　學員淚爆4惡行：毫無同情心

第6代「HONDA CR-V」撞測奪5星好評！ASEAN NCAP送測成績出爐

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

綠色奇蹟 遠親不如「勁麟」

20公斤「魚王」被瘋搶！神秘買家出手126萬買下…下秒當場放生

地方熱門新聞

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

旱溪夜市關東煮6樣400元　遭1星灌爆

快訊／台南仁德發生住宅火警

台南登革熱1天新增60例累積1620例

大雷雨南移　台東卑南鄉一級淹水警戒

嘉義警方「靠山發浪音樂祭」酒駕宣導取締

台南「正義成真」連線：人行路權尊重生命

韓籍女大生旅台皮夾遺失警助尋回

賓士聯結車逆向閃燈逼讓路！對向氣炸

九九峰動物樂園慶週年　門票超優惠

興達港漁市滿海味！老司機才懂姑嫂丸

新北首推乘風破浪體驗營隊　共遊青春山海線風光

雲林海洋音樂祭　4天破10萬人潮

更多熱門

相關新聞

異人館斗六店熄燈　20年光陰成追憶

異人館斗六店熄燈　20年光陰成追憶

連鎖餐廳「異人館咖啡部屋」雲林斗六店將於本月20日正式歇業，經營已有20年歷史的複合式餐飲是不少在地人「青春的回憶」，不少人聽到消息紛紛趕在最後營業時間，再度用餐回味，也有特殊回憶的聞訊落淚不捨回憶不再，副店長古建富表示，未來仍有機會以嶄新面貌再與斗六鄉親見面。

古笨港成年禮「脫絭」　205學子齊聚朝天宮

古笨港成年禮「脫絭」　205學子齊聚朝天宮

婦捧黃金衝當鋪　機警老闆保住她35萬

婦捧黃金衝當鋪　機警老闆保住她35萬

台北廢土往南運「一路亂倒」5人收押

台北廢土往南運「一路亂倒」5人收押

逆子縱火3死案　重傷媽「終能自主呼吸」

逆子縱火3死案　重傷媽「終能自主呼吸」

關鍵字：

雲林海洋音樂祭三條崙海水浴場陳璧君文化觀光處

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面