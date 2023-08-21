雲林海洋音樂祭4天破10萬人潮　相約明年西濱最美森林秘境見

▲2023雲林海洋音樂祭藝人團體四分衛與文官處長陳璧君。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023雲林海洋音樂祭在絕美森林秘境及沙灘夕陽陪襯下精彩落幕！雲林縣長張麗善指出，音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大、更加多元，活動4天達10萬人次湧入，刷新去年6天10萬人紀錄，顯見縣府近年來推動三條崙海水浴場活化成效，各界有目共睹，明年活動將會更豐富更精采，請鄉親及全國遊客敬請期待。

▲雲林海洋音樂祭邁入第5年，活動範圍歷屆最大持續獲得民眾熱烈迴響，4天活動累積參加人數破10萬人湧入，刷新去年紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林海洋音樂祭參加人數再創新高，活動節目最後由鼓鼓呂思緯壓軸登場，台下歌迷熱情爆棚，鼓鼓一連串勁歌熱舞演出，現場氣氛嗨到最高點！今年度音樂祭集結超狂卡司有金曲歌王Leo王、聽團仔必追怕胖團、經典搖滾樂團四分衛，更有森林秘境搭配搖擺舞會、非洲鼓、Zumba及電音派對等新體驗，讓遊客完整感受三條崙海水浴場最Chill最多元的夏日風情。

▲2023雲林海洋音樂祭SUP體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府文化觀光處陳璧君處長表示，根據交通部觀光局數據顯示，雲林今年度1-7月份觀光人次已達1432萬2765人次，顯現雲林觀光行銷策略成效卓越，而今年度海洋音樂祭場域更首創雲西濱海最美森林秘境區，不僅榮登遊客心目中的第一名，每日規劃風格多元的體驗課程，成功創造風格完全不一樣的特色活動。

▲雲林海洋音樂祭泡泡水樂園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君補充，這次活動不斷有現場民眾主動分享參與活動的感受，許多民眾表示，今年活動比去年更熱鬧，北部來的遊客說，沒看過海水浴場結合森林秘境區，徹底顛覆了對音樂祭的想像，許多來自雲林不同鄉鎮的鄉親，豎起大拇指給海洋音樂祭滿分好評，活動節目豐富有趣，每天都有不同亮點，怎麼玩也不會膩。

▲2023雲林海洋音樂祭藝人怕胖團 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林海洋音樂祭使雲林三條崙再現風華，且重拾雲林人過往三條崙海水浴場美好回憶，在地人更是對擁有如此絕美風景而感到身為雲林人的驕傲。雲林縣政府文化觀光處陳璧君率縣府團隊戮力合作，預計明年森林秘境區將擴大辦理，並將評估規劃活動時間延長，持續推廣雲西海岸線之美，打造專屬雲林的夏日音樂祭品牌。

▲2023雲林海洋音樂祭親子玩沙同樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲2023雲林海洋音樂祭森林秘境電音派對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭Zumba課程 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2023雲林海洋音樂祭淨灘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）