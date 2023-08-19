老客人哭哭！租約到期...異人館斗六店熄燈　20年光陰將成追憶

▲異人館咖啡部屋雲林斗六店將於明日正式歇業，經營已有20年歷史的複合式餐飲是不少在地人「青春的回憶」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

連鎖餐廳「異人館咖啡部屋」雲林斗六店將於本月20日正式歇業，經營已有20年歷史的複合式餐飲是不少在地人「青春的回憶」，不少人聽到消息紛紛趕在最後營業時間，再度用餐回味，也有特殊回憶的聞訊落淚不捨回憶不再，副店長古建富表示，未來仍有機會以嶄新面貌再與斗六鄉親見面。

異人館斗六店設立於2003年，是民生南路商圈最早經營的店家之一，陪伴著無數個家庭度過歡樂時光，無論是在地人或是環科大、雲科大的大學生，包括打工、聚會、相親、約會之外更是促成不少良緣。

副店長古建富分享，有一位老顧客與丈夫在斗六店相親、交往、結婚，有了孩子後也會每週前來用餐，在一次用餐回家途中發生重大車禍，丈夫不幸過世，但妻子之後一想念起丈夫，便會與女兒再度來到異人館，並為丈夫多準備一副碗筷和餐點，就像時光倒轉般重演一家人吃飯的情景，這位老顧客得知斗六店即將歇業當下，也因為不捨而忍不住落淚哭泣。

20年前開幕時，於受聘於廚房擔任副廚的蔡小姐獲知即將歇業之消息，深吸了一口氣說「哇！真的好久了」！蔡小姐表示，當時的異人館被稱之為雲林複合式餐飲的領頭羊，一點不為過，一個餐期最高可以翻桌3至4次，也練成一次出6份鐵板餐的超速手藝，內外場員工一天上班都是20多人，廚房內場下班後常常留下協助外場整理餐具，當時工作氣氛相當好，大家都忙得很開心，一轉眼竟也面臨歇業命運，當然不捨。

副店長古建富說，斗六店客源穩定，8成以上是熟客，由於每月的租金高，因應今年租約到期，公司7月就決定歇業，不過也有意想另覓新據點，也許有緣會再相見。雲林縣政府建設處副處長鄭峯明表示，民生商圈開發近20年，發展繁榮成熟，租金較高，斗六社口商圈經過區段徵收、整體開發後，公共設施充足，也有建案、連鎖業者進駐，已形成新的商圈，租金相對便宜。

▲異人館咖啡部屋雲林斗六店將於明日正式歇業，經營已有20年歷史的複合式餐飲是不少在地人「青春的回憶」。（圖／記者蔡佩旻攝）