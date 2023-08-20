「還路於民」大遊行　國民黨台南「正義成真」連線：人行路權尊重生命

▲國民黨台南立委參選人「正義成真」連線立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉（右起）強調，街頭民怨，來自於民進黨政府對行人與弱勢路權保障的漠視。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

行人零死亡推動聯盟20日發起「還路於民」大遊行，國民黨台南立委參選人「正義成真」連線立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉強調，內政部營建署統計資料顯示，全台人行道普及率，台南市六都之末，街頭民怨，來自於民進黨政府對行人與弱勢路權保障的漠視。

由第3選區立委參選人姚正玉、第5選區立委參選人、第5選區立委參選人王家貞組成的「正義成真」連線表示，2023年5月，台南發生3歲女童牽著媽媽的手過斑馬線遭左轉車輛撞死，民間團體在各地發生過重大死傷車禍的地點，發起「撐起行人的保護傘」的快閃活動，高呼「還路於民，終結行人地獄」，悼念各地斑馬線上的罹難者。這是人民對 「行人地獄」無聲而哀慟的抗議。

第6選區立委參選人陳以信表示，20日的「還路於民」的大遊，對擁有公權力的執政者具體提出5大訴求。但諷刺的是，民進黨政府未拿出有效對策，自己卻也參與了遊行，形成「自己抗議自己」角色錯亂。

陳以信說，根據內政部營建署統計資料顯示，全台人行道普及率為44.01%，其中，台北市、新北市人行道普及率各有66.76%與65.78%；六都最低則是台南市，僅39.05%。

王家貞表示，台南市3歲女童的不幸，引發全民憤怒，市長黃偉哲於5月時宣布啟動「百大路口安全行動」。連線3位立委參選人希望，百姓以生命換來的不只是公共政策的初步回應，而是在人行路權上，中央與地方都要真正落實尊重生命。

第5選區王家貞、第3選區姚正玉進一步指出，行政院此時亡羊補牢想彌平民怨，提出相關修正法案與預算，但是除了繼續撒幣外，近年來道路工程發包有無防弊機制？錢有沒有花在刀口上？都需要國會強有力的監督，而不是讓綠委繼續護航。

第3選區姚正玉強調，貪腐的政權，永遠只想著如何分食國家資源；唯有換黨執政、換手監督，才能真正翻轉行人地獄形象。連線強烈要求相關預算應以保障人行路權為最優先，而不只是綠化觀光街道、優化現有道路、增加人行道公里數，更不是偏廢著重在科技執法、標榜開單績效而已。