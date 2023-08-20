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社會 社會焦點 保障人權

快訊／萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中

記者黃彥傑、柯振中／台北報導

台北市萬華區20日再度出現天坑！昆明街一處工地旁的道路晚間左右出現巨大下陷，消防人員獲報後趕到現場，將凹陷處封鎖，所幸沒有民眾受困。至於天坑成因為何，仍待進一步釐清。

根據調查，近幾個月以來，台北市已多次出現天坑，信義區的崇德街5月19日路面坍塌，而大同區南京西路7月10日也因地下水尼掏空，導致路面大範圍坍塌，南港區南港路三段18日也有道路塌陷，如今萬華也出現天坑，詳細原因令人費解。

▲▼萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中。（圖／記者黃彥傑攝）

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