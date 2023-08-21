還路於民不能只喊口號！　游淑慧提改革3主張：對症下藥才是關鍵

▲國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行人零死亡推動聯盟20日發起「還路於民」大遊行，藍綠白總統參選人皆冒雨力挺，也各自對交通改革提出看法。國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧21日透過臉書表示，維護行人路權靠的不是憑空喊假的口號，對症下藥才是關鍵，她也提出三點路政改革的主張。

游淑慧提到，「還路於民」大遊行落幕，各黨派總統參選人都出席力挺，但是要真正改革路政，維護行人路權，降低事故傷亡，達到人車雙贏，靠的不是什麼「紅燈停、綠燈行」之類的順口溜，更不是「2030傷亡減半，2040死亡歸零」之類，憑空喊假的口號，對症下藥才是關鍵。

游淑慧指出，以台北市為例，每年一次，台北市交通局會公布「年度交通事故分析報告」，她也節錄最新一期2021年的年度報告顯示，第一，台北市2021年交通事故30日死亡人數130人，車種與年齡交叉比較，以65歲以上年長者行人最多，共55人，增加42.3%，主要肇事原因為「搶越行人穿越道」，顯示年長的行人，仍是肇事與傷亡的高風險族群。

第二，交通事故發生時段集中於上午尖峰，及晚間，其中A1類（死亡事故）發生的時間更晚些，除了上午尖峰，另一高峰則落在晚間接近凌晨，可能與深夜車速普遍更快有關；第三，2021年交通事故件數，士林區增加425件，增加10.5％最多，其次為萬華區增加68件，增加2.9％，中正區減少891件，減少18.8％，表現最佳，大同區減少512件，17.6％，表現次佳。

第四，外送平台蓬勃發展，2021年機車外送平台外送員涉入交通事故共發生2,155件，造成1,657人受傷，外送員自身傷亡人數979人，主要肇事原因包括「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「超速失控」，及「左轉彎未依規定」等。外送員因為工作需求，爭分奪秒，是近年值得注意的道安問題。

第五，台北市整體交通事故前4大主要肇事原因，分別為：「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「變換車道或方向不當」及「右轉彎未依規定」，報告的總結是：駕駛人對於路權觀念不清、爭先恐後，及疏忽車前狀況等，仍為造成事故之主因。

第六，以客觀環境來說，台北市區道路街廓短、路口多，轉彎車若無路權觀念，未禮讓直行車先行，非常容易釀成事故。此外，人口密集，道路窄小、車流量高，車道多為混合車流形態，公車，計程車臨停上下客，貨車裝卸貨，機車鑽車縫隙，駕駛人稍有不慎，就會肇事。

對此，游淑慧提出三點主張，第一，宣導路權觀念，配合執法；第二，必要時修法，例如定期換發駕照，要求外送平台業者加強訓練，並負連帶責任等；第三，整修道路軟硬體，例如增設行人專用時相，退縮行人穿越道，增設行人庇護島。她強調，自己若有幸進國會，會重視運輸基礎研究，制定務實可行政策，爭取補助花在刀口，將是她的優先目標。