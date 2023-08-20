台灣車禍死亡人數是日本6倍　柯文哲批政府「撒幣」應注重統計數字

記者袁茵／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，號召民眾上街，而藍綠白3名總統參選人也到場響應。民眾黨總統參選人柯文哲致詞時批評，當今政府不是不做事，只是方法就是「撒幣」，希望政府應當更注重統計數字，做一些基礎工作，真正把道路交通安全提升。

柯文哲於20日下午3時25分左右上台致詞，柯文哲表示，今年5月8日發生3歲小妹妹在斑馬線被撞身亡，當時該爸爸很傷心地說，不曉得下一個受害者會不會是我們最親的家人、最好的朋友，結果講完以後，昨天又有一位80幾歲老公公在斑馬線上被公車撞死。

▲柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝，下同）

柯文哲提及，雖然車禍還是會發生，只是要想想台灣走到這裡，到底有什麼需要改進，從統計數字顯示，日本人口是台灣的5倍，可是日本車禍死亡人數比台灣還要低，如果用每10萬人口計算，台灣車禍死亡人數應當是日本5、6倍以上。

柯文哲指出，面對問題，當今政府也不可能不做事，只是方法從來就是「撒幣」，先是推動第13期道安方案，花了12億元，結果錢花下去後的車禍死亡人數反而比執行前高，後來又提出道路安全、提升道路品質計畫花309億元，最近被外媒批評是「行人地獄」後再花400億元，今年前5個月台灣車禍傷亡人數比去年同期上升13.2％。

柯文哲說明，人民發生車禍時，通常不會怪政府，常常認為是自己運氣不夠好，但以自己實際經驗來看，以前仰德大道發生車禍撞死4人，他要求台北市交通局針對仰德大道做研究，發現5年發生了700次車禍，後來經過5個月整理，弄一弄交通號誌後，第二年同期時間車禍傷亡人數下降60％

柯文哲強調，政府不是沒花錢，但他認為政府應當更注重統計數字，做一些基礎工作，真正把道路交通安全提升，「我認為交通安全不應當只是口號、願景，應當是一個可以讓人民真正可以感受到的安全。」政治核心還是執行力，不會有人希望車禍增加，但希望大家包括政府，花更多力氣去把它做好一點，「我們是表達希望政府可以做更好的意見。」