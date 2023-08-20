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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣車禍死亡人數是日本6倍　柯文哲批政府「撒幣」應注重統計數字

記者袁茵／台北報導

「行人零死亡推動聯盟」20日下午舉辦還路於民大遊行，號召民眾上街，而藍綠白3名總統參選人也到場響應。民眾黨總統參選人柯文哲致詞時批評，當今政府不是不做事，只是方法就是「撒幣」，希望政府應當更注重統計數字，做一些基礎工作，真正把道路交通安全提升。

柯文哲於20日下午3時25分左右上台致詞，柯文哲表示，今年5月8日發生3歲小妹妹在斑馬線被撞身亡，當時該爸爸很傷心地說，不曉得下一個受害者會不會是我們最親的家人、最好的朋友，結果講完以後，昨天又有一位80幾歲老公公在斑馬線上被公車撞死。

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝，下同） 

柯文哲提及，雖然車禍還是會發生，只是要想想台灣走到這裡，到底有什麼需要改進，從統計數字顯示，日本人口是台灣的5倍，可是日本車禍死亡人數比台灣還要低，如果用每10萬人口計算，台灣車禍死亡人數應當是日本5、6倍以上。

柯文哲指出，面對問題，當今政府也不可能不做事，只是方法從來就是「撒幣」，先是推動第13期道安方案，花了12億元，結果錢花下去後的車禍死亡人數反而比執行前高，後來又提出道路安全、提升道路品質計畫花309億元，最近被外媒批評是「行人地獄」後再花400億元，今年前5個月台灣車禍傷亡人數比去年同期上升13.2％。

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲說明，人民發生車禍時，通常不會怪政府，常常認為是自己運氣不夠好，但以自己實際經驗來看，以前仰德大道發生車禍撞死4人，他要求台北市交通局針對仰德大道做研究，發現5年發生了700次車禍，後來經過5個月整理，弄一弄交通號誌後，第二年同期時間車禍傷亡人數下降60％

柯文哲強調，政府不是沒花錢，但他認為政府應當更注重統計數字，做一些基礎工作，真正把道路交通安全提升，「我認為交通安全不應當只是口號、願景，應當是一個可以讓人民真正可以感受到的安全。」政治核心還是執行力，不會有人希望車禍增加，但希望大家包括政府，花更多力氣去把它做好一點，「我們是表達希望政府可以做更好的意見。」

▲▼台灣民眾黨黨主席柯文哲出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

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